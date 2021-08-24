Lucas又遭中國粉絲爆料 「把粉絲當後宮」無套上床

韓男團NCT人氣成員Lucas來自香港，有中泰混血，模樣俊秀。圖／摘自微博

韓男團NCT人氣成員Lucas來自香港 ，有中泰混血，模樣俊秀，但最近卻爆出負面新聞，有匿名爆料者控訴他是渣男，不但要求前女友支付所有的約會費用，甚至連飯店錢都是女生出，隔沒多久亦有中國 粉絲爆料，「把粉絲當後宮」無套上床。

這名中國粉絲控訴，「此篇文章的目的是希望大家可以看清所謂他（寵粉、善良的）人設，其實他只是把粉絲當後宮，劈腿、私聯、把粉絲的愛隨意揮霍。」提到自己曾是Lucas忠實粉絲，是從2019年夏天開始追所有的活動，當年曾在信裡寫下自己的Instagram和微博獻給Lucas，未料，當天活動結束後，還真的收到Lucas用私人帳號發來的消息，並且主動邀約加微信 。

雖然這名女網友覺得奇怪，一般藝人應該不會這樣，「但說實話，女孩子總在喜歡面前盲目又充滿自信，尤其是像偶像劇一樣的場景發生在自己身上的時候，幻想成真的誘惑遠遠大於理性」，也被Lucas邀約去飯店開房間，雖然覺得不妥，還是乖乖在凌晨3點前往，沒想到，Lucas刻意裝作純情，說自己愛上女網友，還說自己是第一次，先前只有與粉絲吃飯聊天，讓女網友中招，進而發生性關係。

半個月後，Lucas又來飯店尋找這名女網友，「也是這次，我們在沒有安全措施的情況下發生了關係，我當時問他要不要戴，他說沒有關係。可能他狀態並不好，所以事後他和我說他已經快要一年沒有啪過了，我又信了」，後來她知道Lucas將回到首爾，原本沒想太多，直到最近看到信，才發現Lucas到處拈花惹草，留情許多女性，讓她極為光火，也發現自己被騙感情了。

「我原本以為他是信仰，但現在我才明白，他可能連人都不算。」女網友坦言並沒有直接的實質證據，全因為當時，Lucas要求刪除關於飯店見面的所有聊天紀錄，當時她還年輕，只得照辦，「只能說我給他的信任最後反倒變成了他刺向我的刀。我為我以上說的每一句話負責，全都是事實」，並期許不要再有女性被Lucas欺騙。