我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種

中情局局長赴喀布爾 已密會神學士領導人

Lucas又遭中國粉絲爆料 「把粉絲當後宮」無套上床

記者陳建嘉／即時報導
韓男團NCT人氣成員Lucas來自香港，有中泰混血，模樣俊秀。圖／摘自微博
韓男團NCT人氣成員Lucas來自香港，有中泰混血，模樣俊秀。圖／摘自微博

韓男團NCT人氣成員Lucas來自香港，有中泰混血，模樣俊秀，但最近卻爆出負面新聞，有匿名爆料者控訴他是渣男，不但要求前女友支付所有的約會費用，甚至連飯店錢都是女生出，隔沒多久亦有中國粉絲爆料，「把粉絲當後宮」無套上床。

這名中國粉絲控訴，「此篇文章的目的是希望大家可以看清所謂他（寵粉、善良的）人設，其實他只是把粉絲當後宮，劈腿、私聯、把粉絲的愛隨意揮霍。」提到自己曾是Lucas忠實粉絲，是從2019年夏天開始追所有的活動，當年曾在信裡寫下自己的Instagram和微博獻給Lucas，未料，當天活動結束後，還真的收到Lucas用私人帳號發來的消息，並且主動邀約加微信

雖然這名女網友覺得奇怪，一般藝人應該不會這樣，「但說實話，女孩子總在喜歡面前盲目又充滿自信，尤其是像偶像劇一樣的場景發生在自己身上的時候，幻想成真的誘惑遠遠大於理性」，也被Lucas邀約去飯店開房間，雖然覺得不妥，還是乖乖在凌晨3點前往，沒想到，Lucas刻意裝作純情，說自己愛上女網友，還說自己是第一次，先前只有與粉絲吃飯聊天，讓女網友中招，進而發生性關係。

半個月後，Lucas又來飯店尋找這名女網友，「也是這次，我們在沒有安全措施的情況下發生了關係，我當時問他要不要戴，他說沒有關係。可能他狀態並不好，所以事後他和我說他已經快要一年沒有啪過了，我又信了」，後來她知道Lucas將回到首爾，原本沒想太多，直到最近看到信，才發現Lucas到處拈花惹草，留情許多女性，讓她極為光火，也發現自己被騙感情了。

「我原本以為他是信仰，但現在我才明白，他可能連人都不算。」女網友坦言並沒有直接的實質證據，全因為當時，Lucas要求刪除關於飯店見面的所有聊天紀錄，當時她還年輕，只得照辦，「只能說我給他的信任最後反倒變成了他刺向我的刀。我為我以上說的每一句話負責，全都是事實」，並期許不要再有女性被Lucas欺騙。

Lucas邀約女粉絲到飯店。圖／摘自豆瓣
Lucas邀約女粉絲到飯店。圖／摘自豆瓣
韓男團NCT人氣成員Lucas。圖／摘自微博
韓男團NCT人氣成員Lucas。圖／摘自微博

中國 微信 香港

上一則

湖南衛視主持人錢楓涉性侵 拖女生進電梯3畫面曝光

延伸閱讀

何猷君和工作人員爆口角被罵「私生子」 投資隊伍慘輸

何猷君和工作人員爆口角被罵「私生子」 投資隊伍慘輸
17個月禁航後加州首發遊輪從洛縣開往墨西哥

17個月禁航後加州首發遊輪從洛縣開往墨西哥
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
愛爾蘭跆拳道奧運選手回國遭隨機攻擊 滿臉是血險毀容

愛爾蘭跆拳道奧運選手回國遭隨機攻擊 滿臉是血險毀容

熱門新聞

鄭欣宜。 (取材自Instagram)

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

2021-08-19 02:43
有網友曬出了霍尊和媽媽的婚紗照。（取材自微博）

霍尊與媽媽親子照曝光 親密餵食、躺大腿如「婚紗照」

2021-08-17 02:26
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57
孫儷主演的「理想之城」開播，收視卻不如預期。(取材自豆瓣電影)

孫儷跌落神壇？新劇收視慘 演技被酸「只會瞪眼」

2021-08-16 02:30
吳亦凡正式被逮捕，日前有更勁爆的傳聞出現，指出他已經結婚生子。（取材自微博）

吳亦凡爆已婚當爸 對象是吳媽挑的「高學歷白富美」？

2021-08-19 22:07

超人氣

更多 >
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃
韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了