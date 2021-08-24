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中國網信辦整治「飯圈」 趙麗穎粉絲群被禁言

特派記者賴錦宏／北京報導
中國女演員趙麗穎與王一博的雙方粉絲，因一件小事的爭執，再次掀起飯圈爭鬥。成為中國網信辦第一個整治的對象。（網易新聞網）
中國女演員趙麗穎與王一博的雙方粉絲，因一件小事的爭執，再次掀起飯圈爭鬥。成為中國網信辦第一個整治的對象。（網易新聞網）

中國女演員趙麗穎粉絲群的多個官方微博或大V8月23日被新浪微博禁言。據中共政法委長安劍8月24日發文，被禁言的有259萬粉絲的「趙麗穎全球粉絲後援會」，234萬粉絲的「趙麗穎微吧」，擁有200萬粉絲的趙麗穎超話粉絲大咖「胖穎飛刀」，擁有70.8萬粉絲的「趙麗穎吧官博」等。

這是今年6月中共中央網信辦決定開展「清朗·飯圈亂象整治專項行動」（簡稱「清朗行動」）之後，首個因「互撕」遭大規模禁言的粉絲群體。

據每日經濟新聞報導，8月22日晚，因部分中國網友在豆瓣、微博放出趙麗穎將在新劇《野蠻生長》中「二撘」曾合作過《有翡》的演員王一博，從而引發趙麗穎粉絲集體抵制。

趙麗穎大粉在8月22日號召粉絲集體抵制二撘，「就是要越亂越好，各方混戰，才能讓你家工作室，劇方看到隱患有多大，現在不怕亂，不怕鬧，就怕沒聲音傳出來，哪方的聲音都不重要，鬧哄哄把事情鬧大才好呢。」這則微博下有不少粉絲認同。

此次事件經過發酵後愈演愈烈，當日22點37分，趙麗穎全球粉絲後援會官方帳號發布長文宣布「四點意見」，表示「拒絕二撘是全體粉絲的核心訴求……堅決抵制一切形式的合作」「關於網傳劇，若傳聞屬實，我們堅決切割，並拒絕和此劇有關的所有工作，包括但不限於：安利、反黑、控評等」。

新浪「微博管理員」官方帳號8月23日發布社區公告稱，明星趙某某粉絲在其新劇未有官方明確消息的情況下拉踩引戰、宣揚抵制；另有部分營銷號借題發揮、創建話題，搬運引戰內容惡意炒作，平台決定對10個微博帳號進行永久禁言。

8月23日22點24分，「微博管理員」官方帳號發布追加處罰公告，追加清理違規微博3770條，對1830個涉事帳號作出禁言處罰，其中情節嚴重的100個帳號作永久禁言，關閉帳號309個。

在趙麗穎全球粉絲後援會官方帳號顯示「永久禁言」後，趙麗穎工作室終於針對這起事件正式發聲。工作室聲明呼籲與倡導每一位粉絲共同以積極、正向的方式開展優質的網路活動，共同維護網路文明。

中共中央網信辦於今年6月開展為期兩個月的「清朗·飯圈亂象整治專項行動」，整頓明星話題、熱門帖文的互動評論環節煽動挑撥粉絲群體對立、互撕謾罵、人肉搜索等行為。

據證券時報8月19日報導，目前已有多款用戶數量較高的追星應用被集中下架，部分未下架應用也開始採取禁止未成年人消費等措施，以符合專項整治要求。

趙麗穎 微博 工作

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