美鄉村搖滾先驅唐艾佛利逝世 享壽84歲

美國鄉村搖滾先驅艾佛利兄弟二重唱(Everly Brothers)的哥哥唐艾佛利(Don Everly,右)和弟弟菲爾(Phil Everly,左)。圖為倆人1984年合影。美聯社

美國 鄉村搖滾先驅艾佛利兄弟二重唱(Everly Brothers)的哥哥唐艾佛利(Don Everly)逝世,享壽84歲,兄弟倆唱紅的名曲包括Bye Bye Love、Wake Up Little Susie等。

影片來源:youtube/iersesetters

法新社報導,鄉村音樂名人堂宣布了唐艾佛利昨天在田納西州納希維爾(Nashville)過世的消息,並稱他是「流行音樂史上最才華洋溢、最具影響力的人物之一」。

艾佛利兄弟二重唱的弟弟菲爾(Phil Everly)已早一步於2014年過世,享壽75歲。

唐艾佛利過世消息一出,樂壇人士紛紛哀悼,包括創作才女卡洛金(Carole King)和小羅伊奧比森(Roy Orbison Jr)等。「披頭四」約翰藍儂之子朱利安(Julian Lennon)也在社群網站 推特貼文:「安息吧,唐,他與菲爾所組成的艾佛利兄弟二重唱樂團,創作出一些史上最令人懷念且經典的歌曲…感謝你們在音樂上的貢獻。」

艾佛利兄弟的曲風影響著接下來數十年的搖滾、鄉村歌手。倆人於1986年入主搖滾音樂名人堂,與「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)、小理查(Little Richard)等同為第一批獲此殊榮的人物;他們2001年再入主鄉村音樂名人堂。

艾佛利兄弟二重唱的「醒來小蘇西」(Wake Up Little Susie)、「沉醉於夢中」(All I Have to Do Is Dream)都是1950年代美國排行榜第一的冠軍金曲。

兄弟倆1960年代產量開始下滑,但仍創作出Cathy's Clown、「雨中哭泣」(Crying in the Rain)等膾炙人口的作品。

影片來源:youtube/ NB Videos

艾佛利兄弟二重唱於1973年拆夥,當時曾在加州 舞台上當眾砸吉他,但倆人於10年之後在倫敦皇家艾伯特音樂廳(Royal Albert Hall)感性合體,此後不時同台演出,直到菲爾2014年逝世。