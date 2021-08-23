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美鄉村搖滾先驅唐艾佛利逝世 享壽84歲

中央社洛杉磯22日綜合外電報導
美國鄉村搖滾先驅艾佛利兄弟二重唱（Everly Brothers）的哥哥唐艾佛利（Don Everly，右）和弟弟菲爾（Phil Everly，左）。圖為倆人1984年合影。美聯社
美國鄉村搖滾先驅艾佛利兄弟二重唱（Everly Brothers）的哥哥唐艾佛利（Don Everly，右）和弟弟菲爾（Phil Everly，左）。圖為倆人1984年合影。美聯社

美國鄉村搖滾先驅艾佛利兄弟二重唱（Everly Brothers）的哥哥唐艾佛利（Don Everly）逝世，享壽84歲，兄弟倆唱紅的名曲包括Bye Bye Love、Wake Up Little Susie等。

影片來源：youtube/iersesetters

法新社報導，鄉村音樂名人堂宣布了唐艾佛利昨天在田納西州納希維爾（Nashville）過世的消息，並稱他是「流行音樂史上最才華洋溢、最具影響力的人物之一」。

艾佛利兄弟二重唱的弟弟菲爾（Phil Everly）已早一步於2014年過世，享壽75歲。

唐艾佛利過世消息一出，樂壇人士紛紛哀悼，包括創作才女卡洛金（Carole King）和小羅伊奧比森（Roy Orbison Jr）等。「披頭四」約翰藍儂之子朱利安（Julian Lennon）也在社群網站推特貼文：「安息吧，唐，他與菲爾所組成的艾佛利兄弟二重唱樂團，創作出一些史上最令人懷念且經典的歌曲…感謝你們在音樂上的貢獻。」

艾佛利兄弟的曲風影響著接下來數十年的搖滾、鄉村歌手。倆人於1986年入主搖滾音樂名人堂，與「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）、小理查（Little Richard）等同為第一批獲此殊榮的人物；他們2001年再入主鄉村音樂名人堂。

艾佛利兄弟二重唱的「醒來小蘇西」（Wake Up Little Susie）、「沉醉於夢中」（All I Have to Do Is Dream）都是1950年代美國排行榜第一的冠軍金曲。

兄弟倆1960年代產量開始下滑，但仍創作出Cathy's Clown、「雨中哭泣」（Crying in the Rain）等膾炙人口的作品。

影片來源：youtube/ NB Videos

艾佛利兄弟二重唱於1973年拆夥，當時曾在加州舞台上當眾砸吉他，但倆人於10年之後在倫敦皇家艾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）感性合體，此後不時同台演出，直到菲爾2014年逝世。

美國鄉村搖滾先驅艾佛利兄弟二重唱（Everly Brothers）的哥哥唐艾佛利...
美國鄉村搖滾先驅艾佛利兄弟二重唱（Everly Brothers）的哥哥唐艾佛利（Don Everly，右）和弟弟菲爾（Phil Everly，左）。圖為倆人1964年演唱。美聯社

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