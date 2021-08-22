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「機醫2」搶搭奧運熱 曹政奭激戰桌球真相爆笑公開

記者李姿瑩／綜合報導
曹政奭發球架式十足。（翻攝自Netflix）
曹政奭發球架式十足。（翻攝自Netflix）

奧運帶動的熱潮持續發酵，韓劇「機智醫生生活2」搶搭運動話題，讓劇中醫護人員上演桌球大賽。曹政奭在劇中殺得滿頭大汗，製作單位特地找來退役桌球國手客串醫師和他對打，不過最新幕後花絮出爐，原來一切都只是演技，演員們全都在對空揮拍。

南韓桌球代表隊在東京奧運賽上空手而歸，但這不影響觀眾對國手們的崇拜。「機醫2」邀請退役國手玄靜和、朱世爀，客串演出其他部門的醫生，把曹政奭隊打得落花流水。曹政奭一球都接不到，只能失神怨嘆：「研究醫生至少有國手水準，還有那個教授，她至少是奧運金牌等級。」南韓觀眾立刻想起玄靜和曾出戰奧運抱銅， 朱世爀先前也揚威廣州亞運，都是桌球界一等一的好手。

曹政奭(左)上演桌球大賽。（翻攝自Netflix）
曹政奭(左)上演桌球大賽。（翻攝自Netflix）

但除了國手們擁有真功夫，其他演員皆是門外漢，雖然每個人都打到渾身是汗，在幕後花絮中，曹政奭的手上只有球拍，球桌上完全沒有乒乓球，不管是切球、殺球等技法，全靠演員們憑空想像。所有演員一邊對空揮拍，一邊互換隊形賣力嘶吼，就連坐在旁邊加油的柳演錫、金大明，也都神情焦慮目不轉睛。

導演就這樣讓他們「打」了1分鐘才喊卡，經過一番「激戰」的演員們忍不住捧腹大笑。觀眾看完花絮才恍然大悟，原來神乎其技的賽事全靠「演」出來。「機智醫生生活：第2季」 每周四在Netflix獨家播出

退役國手玄靜和(右三)、朱世爀(左三)加入客串。（取材自Instagram）
退役國手玄靜和(右三)、朱世爀(左三)加入客串。（取材自Instagram）

東京奧運 南韓 導演

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