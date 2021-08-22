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迪士尼逼「黑寡婦」官司改私下仲裁 被反嗆不敢公開

記者蘇詠智／綜合報導
思嘉莉約翰森和迪士尼針對「黑寡婦」的官司，互相攻擊愈來愈猛烈。（取材自IMDb）
思嘉莉約翰森和迪士尼針對「黑寡婦」的官司，互相攻擊愈來愈猛烈。（取材自IMDb）

迪士尼和漫威大片「黑寡婦」（Black Widow）女主角思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）的違約官司又有新進展，迪士尼方面律師團隊已提出法律文件要求案子轉為私人仲裁，思嘉莉的律師火速反擊，再度定調迪士尼自知理虧又厭女，譏諷他們因此老想私下解決，反問：「為什麼迪士尼如此害怕這件案子公開審理？」

思嘉莉和迪士尼的律師各自抓住對己有利點表述，迪士尼指「黑寡婦」在美國有超過9000個大銀幕上映，遠超過她合約上承諾的1500廳，且全球總票房3億6700萬美元、Disney+的訂戶租看收入達1億2500萬美元，這些都會算給她，只是她的公司不接受。

迪士尼強調「黑寡婦」在疫情期間有此票房已很難得，美國首周末開出8000萬美元，比疫情至今全球最賣好萊塢巨片「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）的北美首周末票房還高一些，也比疫情之前上映的漫威「雷神索爾2 ：黑暗世界」（Thor: The Dark World）、「蟻人與黃蜂女」（Ant-Man and the Wasp）、「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）等美國首三日賣座更好。營造出自身沒有惡意拉低「黑寡婦」戲院收入、讓思嘉莉分紅大縮水的感覺，思嘉莉像是斤斤計較、唯利是圖的那一方。

而思嘉莉的律師堅持迪士尼不讓「黑寡婦」只有戲院獨家推出，就是會嚴重打擊戲院票房，且不過是刺激到Disney+的訂戶數，他們有很多鐵證可以提出。

之前美國的大型連鎖影城老闆已經抱怨過迪士尼臨時將「黑寡婦」改成戲院、Disney+同日推出，令戲院賣座大縮水，讓思嘉莉一方撿到槍，迪士尼大不利。

「好萊塢報導」則稱思嘉莉方面堅持1500家戲院一定只能「獨家大銀幕放映」，若是同步在平台上架，就是違約。

迪士尼 美國 疫情

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