迪士尼逼「黑寡婦」官司改私下仲裁 被反嗆不敢公開

思嘉莉約翰森和迪士尼針對「黑寡婦」的官司,互相攻擊愈來愈猛烈。(取材自IMDb)

迪士尼 和漫威大片「黑寡婦」(Black Widow)女主角思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)的違約官司又有新進展,迪士尼方面律師團隊已提出法律文件要求案子轉為私人仲裁,思嘉莉的律師火速反擊,再度定調迪士尼自知理虧又厭女,譏諷他們因此老想私下解決,反問:「為什麼迪士尼如此害怕這件案子公開審理?」

思嘉莉和迪士尼的律師各自抓住對己有利點表述,迪士尼指「黑寡婦」在美國 有超過9000個大銀幕上映,遠超過她合約上承諾的1500廳,且全球總票房3億6700萬美元、Disney+的訂戶租看收入達1億2500萬美元,這些都會算給她,只是她的公司不接受。

迪士尼強調「黑寡婦」在疫情 期間有此票房已很難得,美國首周末開出8000萬美元,比疫情至今全球最賣好萊塢巨片「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)的北美首周末票房還高一些,也比疫情之前上映的漫威「雷神索爾2 :黑暗世界」(Thor: The Dark World)、「蟻人與黃蜂女」(Ant-Man and the Wasp)、「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)等美國首三日賣座更好。營造出自身沒有惡意拉低「黑寡婦」戲院收入、讓思嘉莉分紅大縮水的感覺,思嘉莉像是斤斤計較、唯利是圖的那一方。

而思嘉莉的律師堅持迪士尼不讓「黑寡婦」只有戲院獨家推出,就是會嚴重打擊戲院票房,且不過是刺激到Disney+的訂戶數,他們有很多鐵證可以提出。

之前美國的大型連鎖影城老闆已經抱怨過迪士尼臨時將「黑寡婦」改成戲院、Disney+同日推出,令戲院賣座大縮水,讓思嘉莉一方撿到槍,迪士尼大不利。

「好萊塢報導」則稱思嘉莉方面堅持1500家戲院一定只能「獨家大銀幕放映」,若是同步在平台上架,就是違約。