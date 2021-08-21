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金曲獎／田馥甄上台悄對吳青峰吐3個字 泛淚曝內幕

記者林士傑／綜合報導
田馥甄以專輯「無人知曉」抱回第32屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（記者李政龍／攝影）
田馥甄以專輯「無人知曉」抱回第32屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（記者李政龍／攝影）

台灣歌手田馥甄（Hebe）下個月出道滿20周年，21日在第32屆金曲獎抱回最佳華語女歌手獎，如同送給自己一個大禮。而她在後台提到身為鐵粉的媽媽等許富凱得獎等很久，加上女兒開胡，可謂雙喜臨門，她笑說：「許富凱得獎我也是想跳起來，媽媽在富凱得獎時就拿出一瓶酒了，但說要等女兒得獎再開酒，算是滿會做人的。」

典禮當晚，她踏上舞台一度腿軟，會後受訪表示不知道是腎上腺素所致，抑或是太久沒爬山、缺乏鍛鍊，自嘲：「我一度懷疑是體力衰弱、腳力減弱。」打算待疫情趨緩後再重啟登山人生。至於在台上和頒獎人兼好友吳青峰講了什麼悄悄話？田馥甄甜回很開心能從吳青峰的手中接過獎座，「我們互相用唇語說『我愛你』，我們兩個眼眶泛淚，後來我有hold住我的淚水。」

她的「一一巡迴演唱會」去年起跑，原計畫要在年底唱進高雄巨蛋，可惜疫情仍呈現不穩定狀態，她表示現階段以大家的安全為優先考量，只得暫時擱置。打算如何運用金曲獎獎金？田馥甄笑稱：「以現在威力彩的數目那麼大，應該是浮雲，可以請同仁吃吃喝喝沒問題。」

她在台上向幫助過的人士致謝，也包含前東家華研，代表雙方紛爭已經落幕？田馥甄表示對她而言，能夠得到肯定都是一路累積的成果，「不會忘記陪過我的同事，但是無法一一唱名，謝謝他們（指華研）發掘我、培養我，讓我有這麼多的經歷和養分，是真心的感謝。」她也說無論彼此存在著怎麼樣的問題，那是在於個人解讀角度不同，與心中的謝意並無關聯。

田馥甄的專輯「無人知曉」在第32屆金曲獎贏得3項大獎。（圖：何樂音樂）
田馥甄的專輯「無人知曉」在第32屆金曲獎贏得3項大獎。（圖：何樂音樂）

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