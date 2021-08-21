金曲獎／蛋堡封歌王自曝意外中 拿到獎金準備做2件事

蛋堡拿下金曲獎「最佳華語男歌手獎」。圖/line tv 台視提供。

「最佳華語男歌手獎」由蛋堡（杜振熙）以「家常音樂」專輯奪下，他緩緩走上舞台，故意用慢動作從桌上拿下獎座，除了謝謝家人，也感謝幫助過自己的人和嘻哈音樂，最後他不忘押韻再介紹自己一次：「這是蛋堡也叫軟嘴唇，親一個就要傳緋聞 ，本名叫做杜振熙。」

素有「嘻哈詩人」之稱的蛋堡出道十二年，在華語饒舌界有著舉足輕重的地位，這回第二次入圍 金曲歌王，就憑「家常音樂」奪獎，擊敗曾封歌王的林俊傑、吳青峰，以及實力派歌手韋禮安、瘦子、李泉。

（影音來源：中天新聞 YouTube頻道）

「家常音樂」是他隔了七年的時間才推出的作品，期間他曾飽受躁鬱症所苦，經歷結婚、女兒出生，成為人父後個性變得更柔軟，音樂回歸家庭日常，包括宗教信仰、幫女兒換尿布，甚至是夫妻吵架都寫入歌中，這也是他成立自己品牌「任性的人」之後推出的第一張專輯，對他來說別具意義，一舉拿下三座，「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語專輯」還有「最佳音樂錄影帶奬」。

蛋堡在後台受訪時表示還在意外中，尤其對「歌王」這項，他提到，這次的專輯一改傳統發行方式，每個環節都自己做，就連銷售也自己來，開實體店賣專輯，但因為疫情 ，店面提早一周結束。

至於得獎後會怎麼慶祝？他先問是否有獎金，笑稱要把錢拿來買樂透，並提到因為媽媽牙齒不好，準備把錢拿給母親把牙齒弄好，喊話：「媽妳這次再不去看（牙醫），獎金就不給妳了。」致詞貫徹專輯「家常」的創作初衷。