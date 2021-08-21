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柯林頓彈劾案美劇將開播 主角盼挽回陸文斯基形象

中央社洛杉磯20日綜合外電報導
前總統柯林頓偷情的白宮助理陸文斯基事件曝光後，各報刊頭版匯總。(Getty Images)
前總統柯林頓偷情的白宮助理陸文斯基事件曝光後，各報刊頭版匯總。(Getty Images)

美國演員費爾德斯坦在9月首播的美劇「彈劾」中，飾演與前總統柯林頓偷情的白宮助理陸文斯基，她認為自己是陸文斯基的「捍衛者」，盼藉著演出挽回角色原本的形象。

「彈劾：美國犯罪故事」（Impeachment: American Crime Story）深入探究前總統柯林頓（Bill Clinton）彈劾案，將於9月7日在迪士尼公司（Walt Disney Co.）的FX電視網首播；引發柯林頓（Bill Clinton）彈劾案的白宮助理陸文斯基（Monica Lewinsky）在劇中的分量相當吃重。

在「彈劾」中飾演陸文斯基的費爾德斯坦（Beanie Feldstein）今天表示，她在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前曾和陸文斯基見過一面，後來兩人透過簡訊和視訊交流並成為好友。

費爾德斯坦在美國電視評論家協會（TCA）活動中說：「她（陸文斯基）非常慷慨，在我們開拍時，我也非常清楚地告訴她，我把自己看作是她的捍衛者。」

費爾德斯坦表示自己告訴陸文斯基：「我會保護妳。我支持妳。我明白妳的心意。」

陸文斯基22歲時開始與柯林頓發生性關係，儘管柯林頓一開始否認兩人私通，後來仍低頭道歉，並遭美國聯邦眾議院彈劾，但因聯邦參議院在1999年2月12日的表決中，2項彈劾條款都未達2/3絕對多數，柯林頓無罪脫身。

費爾德斯坦表示，事發當時她年紀太小因此沒有印象，但曾聽聞相關負面回憶，「對我來說，釐清（負面回憶）並挽回她的形象非常重要。」

「彈劾」製作群表示，陸文斯基成為笑柄，她的外型和舉止受到批評，但因為一項讓她免於被起訴的豁免協議，使陸文斯基無法暢談當年往事。

此外，陸文斯基也擔任「彈劾」的主要顧問，她與編劇合作確保劇本正確無誤，並在故事情節中真實呈現，她被柯林頓勾引及利用時的情緒感受。

執行製作人賈可布森（Nina Jacobson）說：「我們不可能沒讓她（陸文斯基）表達觀點而製作這齣電視劇，那質感一定不對。」

彈劾 柯林頓 美國

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