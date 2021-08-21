007：生死交戰不延期了 9月28日世界首映會

007系列電影「007：生死交戰」（No Time To Die）世界首映會9月28日將在倫敦舉行。圖為男主角丹尼爾克雷格（Daniel Craig）資料照。(Getty Images)

已延期3次上映的最新一部007系列電影「007：生死交戰」（No Time To Die）世界首映會9月28日將在倫敦舉行，雖然娛樂界人士揣測，這部電影可能會因疫情 影響而4度延期上映。

007情報員詹姆士龐德（James Bond）官方推特發文表示，環球影業（Universal Pictures）和米高梅公司（MGM）9月28日將在倫敦舉行世界首映會，並於9月30日在英國各電影院 開始上映。台灣目前定於10月1日上映，美國 則預定10月8日上映。

「007：生死交戰」原定2020年4月上映，但因為去年3月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，世界各地電影院停業，或限制觀眾入場人數，導致前後延期上映3次。

這部電影是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）飾演7號情報員詹姆士龐德的畢業之作，成為今年秋季眾所期待的票房大片。然而，美國等地Delta變異病毒疫情升溫，令人擔心觀眾坐在電影院中是否感到安全。

好萊塢片商已將一些電影上架到串流平台，近來上映的「黑寡婦」（Black Widow）和「自殺突擊隊」（The Suicide Squad）等大片的票房成績都不理想。

根據美國娛樂周刊「綜藝」（Variety），北美地區電影票房較2019年同期萎縮了約50%。

索尼公司（Sony Corp）旗下的索尼影業將「猛毒2 ：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage）上映日期延後將近1個月，定於10月中上映。