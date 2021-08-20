「婉君表妹」被改 瓊瑤親自解謎和李行恩怨真相

瓊瑤表示李行的離世她感到很遺憾。圖／摘自臉書

一代電影 教父李行 91歲病逝，他過去和瓊瑤合作成為瓊瑤電影代言人，幾乎部部大賣，兩人合作多部後，就在瓊瑤和老公平鑫濤自己開設巨星公時分家不再合作作，有一說瓊瑤李行鬧不合，因瓊瑤對他的選角及一些細節有意見，雙方漸行漸遠產生嫌隙。瓊瑤20日接受專訪時表示：「我們沒有怨，那時候就是因為我們自己成立了公司，所以就沒把版權賣給他，如此而已，他過去拍我的作品每一部都很成功啊，真的沒有怨也沒有不合。」

瓊瑤說，當年她的小說版權賣給中影，李行是中影的當家導演 ，所以她的小說都是由李行拍攝，他拍的第一部瓊瑤電影是「婉君表妹」，當時小說中的婉君是童養媳，但李行硬是將童養媳改成表妹，曾讓瓊瑤不開心，瓊瑤說：「那時候我們在中影開了很多次會，他堅持要改成表妹，但我就覺得表妹感覺有點偏離倫理的味道，幾次會議後我輸了，也就讓他改，事實證明他也改得很好，片子很賣錢啊！」

瓊瑤和李行合作多部電影，包括「心有千千結」、「彩雲飛」、「啞女情深」、「浪花」、「碧雲天」，部部大賣，李行也成為最能掌握瓊瑤小說的導演，李行後來離開中影和白景瑞導演成立了大眾電影公司，直到瓊瑤「我是一片雲」時，因為瓊瑤和平鑫濤也成立了巨星電影公司，就決定自己拍自己的小說，不再將版權賣給別人拍，兩人才分道揚鑣。

外界曾一度認為兩人之間有不合鬧翻，瓊瑤解釋：「其實就是我沒再把小說給別人拍了，因為我們自己成立的電影公司嘛，那時候我剛開始要拍的時候李行還來過我家啊，告訴我拍瓊瑤電影要掌握哪幾個原則才會大賣，我們真的沒有鬧翻。」

但也因為分家不合作之後，李行也開始自己拍起類瓊瑤電影，當時他拍了一部「白花飄雪花飄」跟瓊瑤的「月朦朧鳥朦朧」對打，自然李行導演的「雪花飄」輸得很慘。「巨星」影業的當家花旦，前期是林青霞，在她赴美遊學、暫時不返台後，瓊瑤另外力捧彈得一手好鋼琴與琵琶的呂秀齡，第一部由她挑大樑的電影「聚散兩依依」排在民國70年春節黃金檔上映，迅速打響她的名號。當年春假再以籌拍時原定林青霞主演的「夢的衣裳」打鐵趁熱，在瓊瑤曲折動人的故事包裝下，票房上一舉擊敗同檔對打、曾拍過好幾部瓊瑤片的李行作品「又見春天」，兩部片男主角都是秦漢與鍾鎮濤，變成女主角魅力的比拚，呂秀齡瓊瑤加持下壓倒前輩林鳳嬌，瞬間成了片商爭搶的當紅炸子雞，瓊瑤下一部電影「却上心頭」毫無疑問她仍然穩坐第一女主角。彼此競爭也成了當時的話題。

這麼多年後，瓊瑤說因為兩人沒合作之後，自然也就少聯絡，大家各忙各的，因此電影圈傳出兩人不合？她也覺得莫名其妙。

她說其實去年曾有機會和李行見面，當時國家電影中心的藍祖蔚曾表達和李行一起會去瓊瑤家拜訪，她也同意，但是後來疫情爆發，沒想到這一次沒見著面竟從此天人永隔，瓊瑤說：「我也覺得遺憾啊，沒想到會這樣，一直覺得他的身體還不錯的。」瓊瑤說，李行確實很會詮釋她的劇本，也幫她的作品拍得很好賣錢，這些都是不爭的事實。但因為她不太喜歡參加一些活動，加上前幾年平鑫濤身體不好，員本李行想為她辦一場影展活動，也因她當時家務事纏身，最終沒有合作成，「我真的很希望他走前，我們還能暢談一次！他是最早導演我的電影，也把我的電影推上高峰的導演。我對他很感激，真沒想到突然得到這消息。」成為一項遺憾。