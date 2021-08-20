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新垣結衣日澳混血小師妹 才12歲顏值就逆天

記者劉小川／台北報導
山口來樂超高顏值讓她爆紅網路。圖／摘自山口らいら IG
山口來樂超高顏值讓她爆紅網路。圖／摘自山口らいら IG

被稱為國民老婆的新垣結衣，傳出結婚消息後，讓不少人都心碎，不過沒關係，新垣結衣還有超正的小師妹，年僅12歲的山口來樂（山口らいら、RAIRA YAMAGUCHI），擁有著兼具可愛、清純與超模般的高級臉龐，又是日本澳洲的混血兒，超高顏值讓她瞬間爆紅，引發網友暴動，直呼「我等妳長大～」、「這顏值太高了」。

目前12歲的山口來樂，在2020年加入新垣結衣的經紀公司LesPros娛樂，當時才11歲，也是小學五年級的學生，從當模特兒出道，而讓她一夕爆紅的原因，來自2021年3月登上日本精品雜誌「PLEASE」時，以超齡卻又空靈、絕美的造型，引發日本網友暴動般的討論。

山口來樂以超模般的姿態，駕馭起精品服裝一點都不遜色，而且混血的臉龐，看起來高級感十足，但私下的她，卻又展現出清純可愛的模樣，這樣多變化的造型，難怪讓日本網友說「這臉蛋也太高級了」。

也因為臉蛋無懈可擊，讓她各種工作接不完，日本資生堂自己發行的「花椿」雜誌，也兩度邀請她來拍照，各種雜誌的邀約拍攝也很多，都展現出她多變的模樣。

目前12歲的山口來樂，身高為164公分，不過年紀輕就有如此發展，網友預測她有可能長到170cm，而且靠著完美臉蛋已經擄獲一票粉絲，未來前景可望再上一層樓。

山口來樂是新垣結衣的師妹。圖／摘自山口らいら IG
山口來樂是新垣結衣的師妹。圖／摘自山口らいら IG
山口來樂為日本資生堂「花椿」雜誌入鏡。圖／摘自山口らいら IG
山口來樂為日本資生堂「花椿」雜誌入鏡。圖／摘自山口らいら IG
山口來樂才12歲，是日澳混血兒。圖／摘自山口らいら IG
山口來樂才12歲，是日澳混血兒。圖／摘自山口らいら IG

日本 新垣結衣 澳洲

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