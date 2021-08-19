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柯震東飛美52天後貼IG 「這7年已很少人祝我生日快樂」

記者黃保慧／即時報導
柯震東出道十年。圖／摘自ＩＧ
柯震東出道十年。圖／摘自ＩＧ

柯震東6月底與家人赴美國旅行，近日已經全家回台並隔離結束，今天適逢他出道10周年，同時也是他的三十而立之年，他今天在IG貼出當年演出「那些年，我們一起追的女孩」蹲在廁所的劇照，寫著，「十年前！一切都是那麼愉悅。」也發出多張主演的電影劇照分享心情，預約跟大家下個10年再見。

柯震東2011年8月19日主演的「那些年，我們一起追的女孩」上映，當時創下4.25億台幣票房，他更以此片拿下金馬獎最佳新演員，經過10年的跌宕起伏，他有感而發在IG配上出道以來主演的電影劇照，寫著：「出道十年啦！不長也不短！但足夠讓我成長！如果重來還會不會當演員？毫無疑問…..當然會！因為…我認識了離開的跟還在的各位！我很快樂...謝謝各位十年的陪伴！我們預約作品見！我們預約下個十年見。」

他今年因為疫情在家防疫，無心插柳開了直播，讓大家發現私下有趣的一面，也意外讓他演藝生涯再掀聲量，6月生日時還難得在鏡頭流下眼淚，感性說：「我這7年已經很多人沒有跟我說生日快樂」。10年來他經歷過爆紅，再因捲入大麻事件沉寂，在台已有5年沒有主演新片的他，今年將一口氣陸續推出4部電影。

他與金馬帝后李康生、李心潔主演的「鱷魚」將在10月8日打頭陣，接著今年入圍坎城影展一種注目單元，與林哲熹聯手的「MONEYBOYS」也將在著11月19日上映。

第3部則是和九把刀再度合作的「月老」，並和王淨、宋芸樺攜手打造奇幻愛情片，此部本來要在暑假上映，但因為疫情，延至12月2日上映。第4部是柯震東與徐若瑄、范少勳合作的電影「買一送一」。徐若瑄今晚開直播時還跟柯震東連線，笑說：「為了閃開（柯震東其他3部電影）犧牲」，預計在年底上映，也有可能延至明年1月。不管如何以片量來看，疫情趨緩後，每個月都可在大銀幕看到柯震東，而今年的金馬獎，他前3部都有報名，有可能上演自己打自己的狀況。

柯震東暌違1個月半上直播。圖／摘自ＩＧ
柯震東暌違1個月半上直播。圖／摘自ＩＧ
柯震東出道十年。圖／摘自ＩＧ
柯震東出道十年。圖／摘自ＩＧ

電影 疫情 坎城影展

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