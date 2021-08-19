港府允許妮可基嫚免隔離 遭質疑耍特權引眾怒

妮可基嫚獲香港政府豁免入境隔離，引發民眾不滿。(美聯社)

好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）前往香港 ，進行串流平台亞馬遜（Amazon）出資的新劇拍攝工作 ，卻獲香港政府豁免入境隔離，引發民眾不滿。

過去18個月，香港政府一直採取嚴格隔離檢疫措施，以將確診人數維持在低水平，許多居民也因此無法與海外親友相聚。

港府規定，來自高風險國家的入境旅客必須在飯店隔離21天，低風險國家則需隔離7天，然後再進行7天自我監控。

然而，香港商務及經濟發展局證實，54歲的澳洲女星妮可基嫚與劇組人員因「執行指定專業工作」，獲准入境後不須隔離，只需在抵港2週內進行3次病毒篩檢。

妮可基嫚12日搭乘私人飛機抵港後，社群媒體 上充斥外籍人士與香港本地人對她被豁免隔離的批評聲浪。中國大力打壓香港異議人士之際，劇組仍決定赴港拍攝以香港外籍富裕菁英人士為主題的新劇，也引發熱烈討論。

在香港隔離人士的臉書互助專頁上，許多人發布憤怒評論，表示許多本地和外國人受限於防疫規定，已經有將近2年無法見到海外親友。

香港親中派議員葛珮帆（Elizabeth Quat）表示，她對政府給予妮可基嫚隔離豁免「感到擔憂」，而且她「收到了很多香港居民的投訴」。

她還說，已針對此事要求衛生官員明天親赴議會說明。