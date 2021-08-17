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傑尼斯名譽會長藤島瑪麗泰子病逝 享耆壽93歲

中央社東京17日專電
傑尼斯事務所名譽會長（董事長）藤島瑪麗泰子病逝。圖為NHK推特發布消息。(擷自推特)
傑尼斯事務所名譽會長（董事長）藤島瑪麗泰子病逝。圖為NHK推特發布消息。(擷自推特)

培育許多日本男偶像的傑尼斯事務所名譽會長（董事長）藤島瑪麗泰子14日因肺炎病逝於東京的一家醫院，享耆壽93歲。她是傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川的胞姐。

傑尼斯事務所今天發布公告表示，藤島瑪麗泰子（簡稱瑪麗）14日上午7時35分（美東時間13日下午6時35分）因肺炎病逝於東京一家醫院，享耆壽93歲。依她的遺願，喪禮已由親友為她舉辦，未規劃舉辦公開告別式。

瑪麗的胞弟、傑尼斯創辦人強尼喜多川約2年前去世（享壽87歲）。對於藤島瑪麗泰子的去世，傑尼斯官網指出，自從傑尼斯創業以來，強尼培育了許多藝人，而瑪麗一直支持這些藝人。

在得知瑪麗病逝後，傑尼斯旗下的藝人、被視為傑尼斯「長子」的東山紀之發表聲明：「瑪麗是嚴格的經紀人，也是很善解人意、溫柔的母親。」

東山表示，對他而言，瑪麗是他人生中不可或缺的存在。瑪麗曾說的一句話讓他永難忘懷，那就是「我為了守護藝人，要我當壞人也可以」。

東山回顧，瑪麗一直守護著傑尼斯的藝人，在瑪麗的美學當中，他的人生得以往前推動。隨著年歲增長，自己當了學長、為人父，漸漸能理解年少以來獲得來自瑪麗的很多教誨的真諦。

瑪麗1926年12月26日生於美國洛杉磯，父親是洛杉磯日本人城鎮「小東京」（Lil' Tokyo）的高野山真言宗美國別院僧侶，瑪麗是長女，大弟曾是美國國家航空暨太空總署（NASA）的職員，么弟是強尼。

瑪麗與強尼在二次世界大戰後來到日本。強尼1962年成立傑尼斯事務所，瑪麗大力協助事務所的經營、管理。

瑪麗的丈夫是作家藤島泰輔（1997年去世），長女藤島茱莉景子於2019年當上傑尼斯事務所社長。

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