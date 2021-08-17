吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

一位女性首次露面接受中媒訪問，指吳亦凡有哄騙女孩SOP。圖／摘自微博

中國男星吳亦凡 因涉嫌強姦罪，在7月31日被北京 朝陽警局刑事拘留，直至16日北京公安透過官方微博「平安北京朝陽」發布吳亦凡正式被逮捕。而在警方調查過程，一位化名林青的女性首次露面接受中媒訪問，大爆吳亦凡誘騙的SOP，更稱自己是「唯一沒有落入狼爪」的人，再度引發熱議。

這位化名林青的女性接受警方調查吳亦凡醜聞後，接受「網易娛樂」訪問，她表示去年5月，她被以「挑選MV女主角」為由，加進吳亦凡的選角群組，期間她不清楚男主角是誰，後來得知是吳亦凡後，幾度以為受騙，但工作 人員傳了吳亦凡影片證明是真的；周旋的過程，她不斷被問跟工作無關的事，像是「星座是什麼」、「初戀還在嗎」等私人事情，讓林清不禁懷疑「他（吳亦凡）當時可能在懷疑這女孩乾不乾淨吧」，林青開始感到不舒服，結果竟有工作人員向她表示「吳亦凡想找妳更進一步發展」，還以「是一段高質量又美好的戀愛」包裝兩人的關係。

林青提到該群組內幾乎都是還在念書的女大學生，工作專門以物色女孩拍MV的方式，來協助吳亦凡「選妃」。林青表示幾天後，吳亦凡真的親自打來的電話安撫：「真的是我，是哥哥」，隨後還來回多次通話，不斷用甜言蜜語哄騙，最後她漸察覺吳亦凡態度太過油膩，也在家中嚴格的家教與老師的建議下選擇拒絕邀約，事件爆發後才知道，自己是唯一一個沒有讓吳亦凡得逞的女孩。