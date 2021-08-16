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妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

記者蘇詠智／即時報導
妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）
妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚今年度過另一個人生里程碑，她和前夫湯姆克魯斯離婚滿20周年，那時她相當失落、受到影劇圈同業的同情，現在卻覺得是正確的決定，身旁親友則透露了外界罕知的理由。

湯姆克魯斯在好萊塢紅足35年，妮可基嫚因在「霹靂男兒」和他大演感情對手戲，戲外也迸出真的愛情火花，很快就決定結婚，原本並不被大多數澳洲以外觀眾認識的妮可，瞬間知名度大開，也慢慢在好萊塢成為搶手的Ａ咖紅星，到最後她和阿湯有如美國影壇的王妃和王子，走到哪兒都是眾所矚目的焦點，雖然享盡一切款待，卻有沒有個人自由，反而讓妮可感受到龐大的壓力。特別是在兩人的10年婚姻仍以分手告終，阿湯繼續穩坐影壇天王寶座，妮可的未來卻陷入懸疑，她不單要療癒情傷，還需要證明自己不靠前夫依舊能在影壇生存，過了一段很辛苦的時光。

今日的妮可，不只奧斯卡、艾美獎等榮耀都獲得，演技亦深受肯定，早就不只是「湯姆克魯斯的妻子」，也和鄉村樂紅人齊斯厄本生了兩個女兒。她的友人透露她心中覺得齊斯就是她的真命天子，要是繼續待在阿湯身邊，就沒有可能碰到齊斯、擁有目前的幸福生活，因此不管八卦刊物三不五時唱衰她和齊斯的婚姻，她仍堅信自己的選擇沒有錯，也不厭其煩對外解釋她和男星拍親熱戲時，齊斯都清楚是工作需要，絕對不會吃醋而破壞彼此感情。

妮可基嫚與齊斯厄本的婚姻常被唱衰，她卻視他為真命天子。（路透資料照片）
妮可基嫚與齊斯厄本的婚姻常被唱衰，她卻視他為真命天子。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 好萊塢 美國

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