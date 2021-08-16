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楊冪離婚3年感情成謎 與年輕男星在夏威夷逛街踩沙灘

記者陳慧貞／即時報導
楊冪、黃子韜三度合作拍戲。圖／八大電視提供
楊冪、黃子韜三度合作拍戲。圖／八大電視提供

中國人氣女星楊冪2018年與劉愷威結束5年婚姻後，感情世界向來成謎，但戲裡戲外她與比她年紀小的男星特別有緣，前與小她3歲演員魏大勛互動密切，戲裡與小6歲黃子韜3度合作，拍「談判官」時更趁赴夏威夷取景時，逛超市、走沙灘，十分浪漫。

「談判官」是楊冪繼電影「何以笙簫默」及節目「真正男子漢2」後，再度和黃子韜合作，劇中為了呈現商業競爭的談判氛圍，以及絕美談判專家戀上豪門繼承人的浪漫情節，劇組特別遠赴紐約、夏威夷取景拍攝。

為戲宣傳時，楊冪就提及這是一次非常開心的合作經驗，尤其飛到夏威夷拍攝時，演員群對當地人來說是生面孔，收工後，楊冪和黃子韜、郭品超就會隨性戴著帽子、穿著球鞋跑去逛夜市、走沙灘，享受難得的悠閒小確幸。

2人三度合作，黃子韜大讚女神楊冪專業、敬業態度，值得圈內人學習，也讚她「從未讓工作人員等過，不遲到、不提要求，這也是我在學習的部分，但我覺得我做得也挺好的」。

聽到合作夥伴給予高度評價，一旁的楊冪頓時有些害羞，搞笑回應：「我等一下轉帳給你。」雖爆料黃子韜在對戲時容易笑場，但每次現身總是活力充沛，「反正有他在的時候，大家都會非常開心。」

黃子韜在「談判官」中飾演豪門繼承人。圖／八大電視提供
黃子韜在「談判官」中飾演豪門繼承人。圖／八大電視提供
楊冪在「談判官」中飾演談判專家。圖／八大電視提供
楊冪在「談判官」中飾演談判專家。圖／八大電視提供

楊冪 夏威夷 紐約

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