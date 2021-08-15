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瑪丹娜最尷尬63歲生日禮物？金獎女星拒合作寧願辭演

記者蘇詠智／即時報導
瑪丹娜一加入「紅粉聯盟」，原定女主角馬上退出。圖／摘自imdb
瑪丹娜一加入「紅粉聯盟」，原定女主角馬上退出。圖／摘自imdb

樂壇女王瑪丹娜即將歡度63歲大壽，卻意外接到一份超尷尬的生日禮物：曾經紅極一時的金獎女星黛博拉溫姬，近日受訪時坦言自己本來是「紅粉聯盟」的女主角，一聽導演潘妮馬歇爾找瑪丹娜加入擔任配角，立刻表示要退出，最後真的把女主角拱手讓給吉娜戴維絲，也完全不羨慕順利參與完該片的其他演員。

改編自真人實事的「紅粉聯盟」，描述二戰時期一堆美國男性上戰場，職棒聯盟由於苦無足夠的球員，意外想出組織女子棒球聯盟的點子，劇情聚焦在一對姊妹球員彼此的愛恨情仇上，在美國的票房不錯，飆破1億美元，是瑪丹娜演出的影片中賣座最好的其中之一，她負責演唱的主題曲「This Used To Be My Playground」不只拿下告示牌排行榜冠軍，還曾獲金球獎提名。

然而瑪丹娜除了演唱主題曲，還演出了重要的配角，讓原定女主角黛博拉溫姬無法接受，黛博拉在好萊塢出了名的演技實力雄厚，卻也要求高而難搞。她為了「紅粉聯盟」還先去跟芝加哥小熊隊一起訓練了3個月，一聽到瑪丹娜要加入，就果斷決定辭演。她表示電影公司那時和她談的合約確保她還是拿得到酬勞，就算她後來完全沒有拍攝這部片。黛博拉一心認定當瑪丹娜進入之後，「紅粉聯盟」就會整個改變方向成為一部噱頭掛帥的影片。對於最後的成品，她覺得雖然娛樂性不錯，但觀眾看完不會為了那些女人的成就而讚佩，而是會懷疑這真的是曾發生的事嗎？

黛博拉也強調自己辛苦接受棒球訓練，然而該片其他演員不一定有那麼認真的先操練，她對於吉娜戴維絲的表現下了「還OK」的評語，至於瑪丹娜演得如何，她則答道：「我想（她的）演員生涯已經說明了一切。」

「紅粉聯盟」最後由吉娜戴維絲與湯姆漢克斯主演。圖／摘自imdb
「紅粉聯盟」最後由吉娜戴維絲與湯姆漢克斯主演。圖／摘自imdb
黛博拉溫姬曾是好萊塢搶手女星，對同業的評語非常犀利。圖／摘自imdb
黛博拉溫姬曾是好萊塢搶手女星，對同業的評語非常犀利。圖／摘自imdb

瑪丹娜 美國 導演

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