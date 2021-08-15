今夏誰爆紅？25公分巨鵰男、「變形金剛」新男主入列

澳洲男星亞當狄摩斯因影集「性／生活」大膽鏡頭成為熱門話題。圖／摘自imdb

歐美娛樂圈今夏又冒出幾位炙手可熱的話題新紅星，其中「紐約 高地」安東尼拉莫斯運氣最好，「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊前途不可限量，至於Netflix 影集「性／生活」中露出25公分「巨鵰」的澳洲猛男亞當狄摩斯，不僅事業突破，也奪走女主角莎拉夏希的心。

根據百老匯音樂劇搬上銀幕的「紐約高地」，是「瘋狂亞洲富豪」導演朱浩偉又一力作，原創人林曼紐米蘭達在美國 相當知名，也是各大影片公司爭相合作的紅人，「紐約高地」電影版本來林曼紐米蘭達想自己主演，由於籌備經年、已比男主角的歲數大上一截，才改由安東尼拉莫斯接手。

美國影評人給予「紐約高地」極佳好評，各方本預期朱浩偉有機會繼「瘋狂亞洲富豪」再度於美國暑假檔締造票房勝利，不料上映後意外賣垮，然而安東尼拉莫斯的經紀人已經趁他成為各界討論話題時，火速為他搶下「變形金剛」最新續集的主角寶座，讓他完全不受「紐」片票房失利的影響，星運旺到誰也擋不住。

演技出色、早獲奧斯卡提名肯定的佛蘿倫絲普伊，是漫威影片中的新一代「黑寡婦」，未來幾年內都將是影壇紅人，無論在商業大片或是文藝影片中的表現皆備受期待。她已經是好萊塢極為看好的巨星候選人之一，本來去年就要發光發熱，因為新冠肺炎疫情影響，直到今年「黑寡婦」正式上映，才享受到成為各方話題焦點的滋味，她年紀雖輕觀念卻很成熟，沒有一下被各種讚美沖昏頭。

安東尼拉莫斯、佛蘿倫絲普伊和去年因「后翼棄兵」人氣N級跳的安雅泰勒喬伊、「柏捷頓家族：名門韻事」黑人性感男星雷吉尚佩吉都被「好萊塢報導」點名是新的A咖紅星。

Netflix繼造就安雅泰勒喬伊與雷吉尚佩吉後，今年夏天再度以大尺度煽情劇「性／生活」將本來幾乎無國際知名度的亞當狄摩斯變成話題，他在一幕淋浴時轉身露出鼠蹊部「過人之長」的鏡頭，引發外界「真的假的」討論話題，他本人只含蓄表示紳士是不透露私密的，已經成他女友的莎拉也一起保密，都不肯證實觀眾目測約25公分的「巨鵰」究竟是不是他本人所有。眼看亞當正在走紅，Netflix則打鐵趁熱敲定他主演新的自製浪漫喜劇。