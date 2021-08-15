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「魔戒」20年 奧蘭多仍是媒體寵兒「她」當媽光芒不再

記者蘇詠智／專題報導
「魔戒首部曲：魔戒現身」今年將滿上映20周年。圖／摘自imdb
「魔戒首部曲：魔戒現身」今年將滿上映20周年。圖／摘自imdb

奇幻小說的經典「魔戒」，向來被認為很不容易影像化，紐西蘭導演彼得傑克森卻一心要將其搬上大銀幕，經過多年的挫敗終於順利完成，並從首集「魔戒首部曲：魔戒現身」在距今20年前上映後，就在全球各地造成轟動，甚至無心插柳，將只是飾演配角的奧蘭多布魯捧為當紅偶像。

「魔戒首部曲：魔戒現身」上映之前，奇幻小說電影正好因為「哈利波特：神秘的魔法石」票房狂賣而再度熱門，各方更關注賣座表現孰高孰低，造成彼此影迷叫陣，不過兩邊劇組之間是盡力維持表面上的和諧，兩系列的要角丹尼爾雷德克里夫、伊利亞伍德都笑稱常被誤認為對方，有時候乾脆將錯就錯。

伊利亞其實是丹尼爾的童星前輩，一度聲勢直逼麥考利克金，成年後身高沒抽長，娃娃臉如昔。扮演精靈的奧蘭多布魯儘管戲份比伊利亞少得多，造型卻飄逸俊美，搶走更多觀眾的眼光，反倒比伊利亞更吃香，也馬上接到「神鬼奇航」、「特洛伊：木馬屠城」等大片邀約，雖然終究沒有成為具備強大票房號召力的天王巨星，至少知名度始終很高，而且和美國樂壇天后之一凱蒂佩芮交往、生了女兒後，維持在娛樂版面的曝光熱度，甚至一度和凱蒂度假時不慎被狗仔拍到正面全裸的照片、引發軒然大波，都沒有對他的演藝行情造成太大傷害。

相較奧蘭多布魯從配角變紅牌偶像，同樣在「魔戒」裡演精靈的凱特布蘭琪，那時已經是好萊塢正在力捧、來自澳洲的演技派，多年下來，她連續抱回奧斯卡最佳女配角、女主角各一座，就算不一定在片中都演要角，起碼都是不被忽視的重要存在，地位和當年已不可同日而語，藝壇行情也不受影片成敗影響，始終在一定的高度。

至於「精靈公主」麗芙泰勒，曾經是好萊塢最搶手的仙氣美少女，現在隨著年歲增長，在電影圈發展也有侷限，近年來參與影集的演出較多，戲外則是2子1女的媽，今年初宣告確診新冠肺炎，好在之後並未傳有任何大礙。

在「魔戒」電影叫好叫座、揚威奧斯卡的近20年後，亞馬遜宣告砸下史上最高成本，要拍攝影集版，不過故事不會和電影版一模一樣，反而是電影版的前傳，觀眾都好奇葫蘆裡賣啥藥，明年秋天推出後就會揭曉。

伊利亞伍德曾是紅牌童星，依舊有張娃娃臉。圖／摘自twitter
伊利亞伍德曾是紅牌童星，依舊有張娃娃臉。圖／摘自twitter
麗芙泰勒年歲漸長，電影圈發展受限。圖／摘自imdb
麗芙泰勒年歲漸長，電影圈發展受限。圖／摘自imdb
奧蘭多布魯（右）與凱蒂佩芮時常在社群網站上發布恩愛身影。圖／摘自IG
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電影 哈利波特 奧斯卡

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