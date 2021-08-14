我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美逾1900兒童染疫住院 佛州逾1.6萬人住院 創新高

美派5000美軍赴阿富汗助撤離 神學士再奪第4大城

痛失9個月大孩子 鳳小岳心痛曝⋯⋯發現腫瘤

記者黃保慧／綜合報導
鳳小岳。（取材自臉書）
鳳小岳。（取材自臉書）

32歲鳳小岳2016年和圈外女友結婚，今年1月底才宣布要成為2寶爸，想不到今天他就在臉書透露老婆小產了，難過寫著，「我心痛如絞」。

鳳小岳提到他和老婆發現時未出生的孩子有腫瘤時已經過30周，醫生表示他有1顆顆腎沒成形，他說：「從本來只是擔憂你出生後要面對的手術，到現在完全失去你...我心痛如絞。」

他難過寫著：「沒有文字可以用來形容失去孩子的痛苦，但我知道你不會希望我因此對生命失去希望。我會繼續努力做到這件事。謝謝你這9個月的陪伴，你讓我知道我更應該珍惜身邊所擁有的、所在乎的，同時我也經歷了這一切的脆弱。」

他也提到因為疫情他們也有許多至親離開，最後他說：「但願所有的傷痛能夠隨時間的洪流淡去。孩子，走好，我欠你一次。 太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。」

臉書全文：

我們發現腫瘤的時候已經過30週了，醫生跟我們說你有一顆腎沒有成形。從本來只是擔憂你出生後要面對的手術，到現在完全失去你...我心痛如絞。

沒有文字可以用來形容失去孩子的痛苦，但我知道你不會希望我因此對生命失去希望。我會繼續努力做到這件事。

謝謝你這九個月的陪伴，你讓我知道我更應該珍惜身邊所擁有的、所在乎的，同時我也經歷了這一切的脆弱。

時逢疫情席捲，除了我們也有許多人失去至親，但願所有的傷痛能夠隨時間的洪流淡去。

孩子，走好，我欠你一次。

太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。

疫情 腫瘤 臉書

上一則

孫儷寫得一手好書法 爆料練字時老公鄧超當「跟屁蟲」

延伸閱讀

霍尊瞧不起女友父母 「叔叔阿姨和我不是一個層面」

霍尊瞧不起女友父母 「叔叔阿姨和我不是一個層面」

女子乳房硬塊 真空抽吸切片確認良性纖維腺瘤

女子乳房硬塊 真空抽吸切片確認良性纖維腺瘤
罹惡性腦瘤生命剩1年 手術助他重生

罹惡性腦瘤生命剩1年 手術助他重生
臉上傷口好不了 小心是皮膚癌搞鬼

臉上傷口好不了 小心是皮膚癌搞鬼

熱門新聞

范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30
張哲瀚。(取材自微博)

「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

2021-08-13 19:20

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
4種維生素 提高老人免疫力

4種維生素 提高老人免疫力