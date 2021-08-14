痛失9個月大孩子 鳳小岳心痛曝⋯⋯發現腫瘤

鳳小岳。（取材自臉書）

32歲鳳小岳2016年和圈外女友結婚，今年1月底才宣布要成為2寶爸，想不到今天他就在臉書 透露老婆小產了，難過寫著，「我心痛如絞」。

鳳小岳提到他和老婆發現時未出生的孩子有腫瘤 時已經過30周，醫生表示他有1顆顆腎沒成形，他說：「從本來只是擔憂你出生後要面對的手術，到現在完全失去你...我心痛如絞。」

他難過寫著：「沒有文字可以用來形容失去孩子的痛苦，但我知道你不會希望我因此對生命失去希望。我會繼續努力做到這件事。謝謝你這9個月的陪伴，你讓我知道我更應該珍惜身邊所擁有的、所在乎的，同時我也經歷了這一切的脆弱。」

他也提到因為疫情 他們也有許多至親離開，最後他說：「但願所有的傷痛能夠隨時間的洪流淡去。孩子，走好，我欠你一次。 太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。」

臉書全文：

我們發現腫瘤的時候已經過30週了，醫生跟我們說你有一顆腎沒有成形。從本來只是擔憂你出生後要面對的手術，到現在完全失去你...我心痛如絞。

沒有文字可以用來形容失去孩子的痛苦，但我知道你不會希望我因此對生命失去希望。我會繼續努力做到這件事。

謝謝你這九個月的陪伴，你讓我知道我更應該珍惜身邊所擁有的、所在乎的，同時我也經歷了這一切的脆弱。

時逢疫情席捲，除了我們也有許多人失去至親，但願所有的傷痛能夠隨時間的洪流淡去。

孩子，走好，我欠你一次。

太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人。