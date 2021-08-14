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「時尚惡女」比「黑寡婦」好搞定？艾瑪史東敲定拍續集

記者蘇詠智／即時報導
艾瑪史東同意再度和迪士尼合作「時尚惡女：庫伊拉」的續集。圖／摘自imdb
艾瑪史東同意再度和迪士尼合作「時尚惡女：庫伊拉」的續集。圖／摘自imdb

迪士尼今年為了避免旗下大片受到新冠肺炎疫情影響票房，原本都只在戲院推出的「時尚惡女：庫伊拉」、漫威「黑寡婦」，都在上片之前改成戲院首映和Disney+上架同步，但Disney+訂戶需要另外付出約30美金才能收看。由於當初和主演的明星在合約上有議定戲院收入分紅比例，使得主演「黑寡婦」的思嘉莉約翰森怒告迪士尼違約，造成自己理當獲得的收入銳減，引起軒然大波。

當時各方預期在思嘉莉開第一槍後，主演「時尚惡女：庫伊拉」的艾瑪史東或是「叢林奇航」的巨石強森、艾蜜莉布朗特也會跟進，因為他們也都因為自己的影片臨時改了發行方式，造成戲院票房縮水、恐影響收入，不過迪士尼火速危機處理，目前除了和思嘉莉公開叫陣撕破臉之外，艾瑪史東已經同意再主演「時尚惡女：庫伊拉」的續集，不會跟進提告。

迪士尼早先就曾表示，Disney+的收入也會被他們視為戲院票房的一部分，保證藝人們絕對按照合約上的規定拿錢，不會虧待它們，顯然艾瑪史東方面對他們的處理並沒有不滿意，而「時尚惡女：庫伊拉」美國目前戲院票房為8500萬美元、全球累積票房為2億2100萬美元，落在葛倫克蘿絲主演的「101真狗」與「102真狗」總票房收入的中間，明顯不及兩年前被認為失利的真人版「小飛象」，不過疫情期間如此成績迪士尼已算滿意，也趕快和艾瑪史東與編導談妥再拍續集的合約，敲定再度攜手，除了豐富片庫內容外，也給思嘉莉那一方一記重擊，讓她們明白不是所有演員同業都願意和她們站在同一陣線。

思嘉莉約翰森為了「黑寡婦」更改美國推出方式、造成分紅的問題，狀告迪士尼。圖／摘自...
思嘉莉約翰森為了「黑寡婦」更改美國推出方式、造成分紅的問題，狀告迪士尼。圖／摘自imdb

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