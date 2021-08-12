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44歲言承旭認「道明寺」帶來迷失 發長文認「不完美」

記者楊起鳳／即時報導
言承旭最近上中國綜藝節目。圖／摘自芒果TV
言承旭最近上中國綜藝節目。圖／摘自芒果TV

F4言承旭今年44歲，當年因為流星花園道明寺走紅全亞洲，但伴隨而來的是他的難搞和愛消失，他最近登上中國綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」彷彿重生，罕見地在微博發長文，表示44歲了，過去他喊擔心道明寺帶來的光環讓他迷失，但如今他改變想法，感謝因為這個角色伴隨大家的青春，希望能轉變成道明寺2.0版本。

接到節目邀約，言承旭說：「我的心情很複雜。一邊是開心自己還沒有被遺忘，終於有機會讓大家認識一下言承旭本人。」他十分忐忑這個很不完美的自己會令大家失望，因為性格真的不是很討喜，「最終，我決定直面自己，學會接受自己的不完美，決定挑戰一下自己，看看這一次是不是能夠贏自己。」

言承旭和節目組對話時，坦言會緊張害怕，「有些媒體只是想要找到你的不好，然後不斷地把那些無限放大」，有陣子選擇盡量不要出現，這次站上舞台面對挑戰，立下期許「我希望讓觀眾多多看到，這幾年我怎樣面對以前道明寺帶給我的東西，然後我慢慢蛻變成2.0版的道明寺」。

言承旭微博全文：

最近常被問到為什麼會來參加#披荊斬棘的哥哥# ？

是啊，我也這麼問節目組，我唱歌、跳舞都不擅長，為什麼選了我？

很多人認識我，是因為「道明寺」這個角色。過去這些年，「道明寺」帶給了我很多光環，年輕時候的那個我也曾經一度因為很想擺脫「道明寺」光環而陷入迷茫。今年我44歲，學會了接受和感恩曾經遇到了「道明寺」。 因為 「道明寺」 ，才讓我有機會陪伴你們的青春，才讓我有機會能站在哥哥的舞台上與你們見面。

老實說，接到《披荊斬棘的哥哥》的邀約，我的心情很複雜。一邊是開心自己還沒有被遺忘，終於有機會讓大家認識一下言承旭本人。一邊又十分忐忑這個很不完美的言承旭會讓你們失望，因為他性格真的不是很討喜。

最終，我決定直面自己，學會接受自己的不完美，決定挑戰一下自己，看看這一次是不是能夠贏自己。

這一次，我想「Be real , 做自己，贏自己 」。

言承旭罕見發長文透露自己不完美。圖／摘自微博
言承旭罕見發長文透露自己不完美。圖／摘自微博

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