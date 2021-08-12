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「黑寡婦」恐無法在中國上映 抵觸北京親俄疏美方針

記者蔡敏姿／即時報導
漫威電影「黑寡婦」（Black Widow）恐成為漫威第一部無法在中國放映的電影。照片／迪士尼提供
漫威電影「黑寡婦」（Black Widow）恐成為漫威第一部無法在中國放映的電影。照片／迪士尼提供

漫威電影「黑寡婦」（Black Widow）於6月29日在全球首映後，陸續在不同國家上映。但有消息指出，因內容涉及前蘇聯情結，與北京「親俄疏美」的方針策略相悖，恐成為漫威第一部無法在中國放映的電影。

據港媒報導，外界猜測，「黑寡婦」送審未過可能與電影涉及大量的俄羅斯甚至前蘇聯情結有關。近年中美關係進入白熱化階段，直屬中宣部的中國國家電影局可能對進口分帳片的審查進行一定「意識形態」方向的傾斜。

加上從去年「花木蘭」開始，相關部門與迪士尼關係惡化，使得漫威電影在中國上映困難重重。從迪士尼後續的「黑白魔女庫伊拉」以及「夏日友晴天」的檔期安排來看，推測已經被中國官方「擋下」。

分析稱，考慮到從6月底到8月中的暑期中國國產保護策略，「黑寡婦」最樂觀要到8月下旬才能公映，預計票房最終僅有人民幣3至4億元。

另，原定今年9月上映的「尚氣與十環幫傳奇」及11月上映的「永恆族」也在中國官方的上映時程表中消失，報導指兩部電影涉嫌「辱華」，遭中國國家廣播電影電視總局下架。

網易報導，從2019年到2021年，因香港問題、新冠疫情等多種原因，讓好萊塢大片在中國的票房屢屢碰壁，越來越多中國民眾抵制觀看好萊塢電影。

中國 電影 漫威

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