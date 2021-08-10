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羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

娛樂新聞組／綜合報導
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

中國30歲歌手霍尊過去以「卷珠簾」一曲走紅，近日遭舞蹈演員出身的女友陳露發長文曝光兩人交往九年，但自己被單方面分手，霍尊還對自己進行了暴力和冷暴力，並指出霍尊曾約炮、出軌，陳露表示有截屏證據和聊天紀錄。

陳露此舉跟網紅周揚青報復前男友羅志祥手法幾乎一模一樣，2020年4月，周揚青發布文章，宣布已經和羅志祥結束九年戀情，並爆料羅志祥出軌、多人性交私生活混亂。

網易娛樂報導，陳露日前在微博上曬出與霍尊的合照，並標註霍尊，還配上一顆紅色愛心，疑似官宣戀情。照片中，陳露親密地靠在霍尊懷裡，兩人對著鏡頭微笑，很是甜蜜，此舉引發熱議。

來源：央視

沒想到才隔一天，陳露進一步發表長文，還原兩人交往九年始末，證實已經「被分手」。

陳露稱兩人從2012年開始戀愛，兩人論及婚嫁，甚至還想好未來孩子的小名。但一切都從2017年被卓偉拍到約會照片變了調，當時陳露想公開，但被霍尊拒絕，還要求她互相取消關注，並刪掉與霍尊相關的所有微博。

此後兩人感情陷入危機，陳露稱霍尊曾與朋友策畫逼迫自己主動提出分手，自己還受到過威脅，霍尊私下更稱：「我今時今日的社會地位還跟她在一起，對她就是一種恩賜了」。陳露還表示九年來自己省吃儉用，為霍尊花了兩三百萬，還辭去了舞團最年輕的副高級教授的職稱，最後卻被男方冷暴力分手。

陳露說，她後來才知兩人分手不到一個月，她幫他找的住所已經住進新的女主人，「而那些霍先生的約X對象，也都認為自己是他的女朋友」，直到陳露看到共同朋友分享的霍尊聊天紀錄，她才明白這男人變了，她去找霍尊對質，對方只冷回：「開個價」，讓她心死，決定公開一切。

而對此，霍尊本人暫時沒回應，其父親歌手「火風」發文澄清：「尊兒是個善良的孩子，我的兒子我了解。」「卷珠簾」製作人田汨則指女方說謊，真相有待當事人出面釐清。

羅志祥 周揚青 微博

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