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傳侵犯未成年 「吳亦凡 洛杉磯女粉絲」攀微博熱搜榜首

記者林士傑／即時報導
吳亦凡傳出疑似犯下性賄賂、拍攝性愛影片、群交、染毒等9大罪行。圖／摘自IG
吳亦凡傳出疑似犯下性賄賂、拍攝性愛影片、群交、染毒等9大罪行。圖／摘自IG

30歲的吳亦凡涉嫌強姦女性，至今遭到北京警方拘留已過10日，全案仍在偵查當中，且他疑似還犯下性賄賂、拍攝性愛影片、群交、染毒等9大罪行，種種行為讓他黑到極點。由於有一名加拿大籍男性在中國走私毒品，今在二審被判處死刑，並沒收所有財產，不少網友揣測依照吳亦凡的違法程度，也有機會被判處死刑。

先前「網易」即報導吳亦凡涉嫌使用俗稱乖乖水的新型毒品拐騙女性，也有網友爆料，文中雖未指名道姓，但鉅細靡遺地形容無論是多麼大牌的藝人，一旦面對緝毒警方，照樣崩潰哭得一把鼻涕、一把眼淚，全身發抖反覆念說「我真的不知道」、「我就是第一次」，哀求警方放過他，有人認為內文所指對象就是吳亦凡。

而先前有美國華人網媒指出，已有洛杉磯受害女性向律師事務所尋求法律協助，該名受害女性表示吳亦凡在洛杉磯「選妃」已是公開的秘密，自己當初應吳亦凡助理邀請參加聚會，席間見到大家拿出毒品，自己在意識不清下與吳亦凡發生了性關係。

今「美國僑報網」刊出此消息，並透露受害女性是在未成年的狀態下遭到吳亦凡侵犯，全案仍在核實狀態，「吳亦凡 洛杉磯女粉絲」迅速攀上微博熱搜榜首，對於種種爆料，吳亦凡的公司沒有回應。

吳亦凡 毒品 洛杉磯

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