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「慾望城市」續篇真的要賜死……她還是他？

記者蘇詠智／即時報導
莎拉潔西卡派克（左）和克里斯諾斯再度為「慾望城市」續篇影集攜手合作。圖／摘自IG
莎拉潔西卡派克（左）和克里斯諾斯再度為「慾望城市」續篇影集攜手合作。圖／摘自IG

HBO Max拍攝中的「慾望城市」續篇影集「And Just Like That…」，並未湊齊原班人馬，早有風聲傳出在該劇首集就會賜死一名重要角色，日前莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯被目擊在拍一場有黑色轎車出現的段落，彷彿證實了「賜死說」，現在各方好奇的焦點變成，到底誰被編劇「幹掉」？

最合理的推論當然是金凱特蘿扮演的肉食女莎曼珊，由於金凱特蘿與莎拉潔西卡派克嚴重不和，堅持不再回歸「慾望城市」的續篇，導致原本莎拉潔西卡派克推動的電影版第3集胎死腹中，轉型成為HBO Max的10集、 半小時長度影集後，金凱特蘿依然拒演，莎拉潔西卡派克等其他3人決定在不找回金凱特蘿的情況下繼續拍攝，劇情中把她的角色賜死，自然是不得不的安排，也不會太讓人感到奇怪。

第2個可能的人選是由克里斯諾斯扮演的「大人物」，雖然是女主角的丈夫，克里斯在「And Just Like That…」籌備初期也曾傳不會回歸，或許讓他的角色命運就此註定死亡收場，可是克里斯現在又回來拍攝，搞不好還有機會撐下去，但他和莎拉潔西卡派克扮演的凱莉，感情不可能順遂到底，有風聲指他們會在該劇開始沒多久就離婚。

有趣的是，「And Just Like That…」在紐約熱鬧趕拍，金凱特蘿近日在社群網站上發布短片，赫然是她在中央公園跑步，原來她人也在紐約，離「死對頭」非常近，卻各過各的，一點也不想去理莎拉潔西卡派克等人要幹嘛。

金凱特蘿在社群網站上發布自己於紐約中央公園跑步的短片。圖／摘自IG
金凱特蘿在社群網站上發布自己於紐約中央公園跑步的短片。圖／摘自IG
莎拉潔西卡派克近日都在紐約拍攝「慾望城市」的續篇影集。圖／摘自IG
莎拉潔西卡派克近日都在紐約拍攝「慾望城市」的續篇影集。圖／摘自IG

凱特 紐約 社群網站

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