台饒舌男星自曝下面「爆掉」 點名吳亦凡誤人子弟

吳亦凡之前在中國選秀節目帶起「skr」風潮，他在節目裡時常掛在嘴邊。（取材自微博）

台灣饒舌男星瘦子（E.SO）原訂8月6日至8日將以個人之姿，在台北小巨蛋舉辦演唱會，但受到疫情 影響以及配合小巨蛋疫情政策，宣布延期，他昨天開直播與歌迷聊天，除了提到當天應該是正在辦演唱會的時候，也透露近況，更提到吳亦凡 過去愛用的口頭禪「skr」不是一個詞，還嘖聲說：「不要再講skr了」。

瘦子開直播。（取材自Instagram）

瘦子近日在Instagram寫到，「今天的我們，本該是在台北小巨蛋爽的，但事與願違，人生還有多少個夜能夠在小巨蛋開演唱會的，我跟你說，別人我不知道，但我還有很多個，所以別氣餒，老鄉們我們未來還有得忙，錢不要亂花，等我來賺，祝大家平安，敬你一杯。」他也開直播和大家聊聊近況，一直有在練跳繩的他近日暫停此項運動，原來他在健身時被啞鈴的槓片砸到腳，他直呼：「哇靠，爆掉、爆掉，是直接爆血，所以我的大拇指現在是處於一個沒有辦法使用的狀態。」目前已可以穿鞋。

後來又聊到「skr」一詞，他跟大家分享，「skr不是一個詞啊，不要再講skr了」，他發出一聲「嘖」接著說，「skr不是一個詞，不是一個形容詞，不要聽一些奇怪的導師亂教，他不知道自己在講什麼。」

而這個狀聲詞其實就是吳亦凡之前在中國 選秀節目「中國新說唱」帶起的，他當時在節目裡時常將「skr」掛在嘴邊，用來表示「某人的饒舌技巧相當好、某人在饒舌有很大的天分」，被大眾廣泛運用。

瘦子認為這樣的用法錯誤，他說：「skr這個字其實是外國的一個狀聲詞，它在講就是車子的聲音而已，它不是形容這個東西很屌，這個東西很酷，它沒有這個意思，它不是這個意思，從頭到尾就不是這個意思，但他就是吳亦凡，他有流量，所以他說什麼話大家就信什麼話，所以講難聽一點，這是誤人子弟就是從這邊開始。」不過他也補充，這是自己的想法，如果有人不同意，他也覺得沒問題。