災難廚藝影集「千金私廚」看點多 名媛竟未見過果汁機

芭黎絲希爾頓在《千金私廚》必備浮誇時裝、手套。圖/取自Paris Hilton臉書

如果熱愛美食到已成了信仰,視廚房為聖殿,拜託別看這個節目;如果對於優雅廚藝教學有所期待,那這個節目也不適合你;但如果想看芭比娃娃真人實境秀煮菜,恭喜你,快加入芭黎絲希爾頓(Paris Hilton)的《千金私廚(Cooking With Paris)》觀眾行列,分分鐘都讓人捏冷汗、大開眼界,萬幸「她們沒把廚房燒掉真是奇蹟!」

這部讓所有廚藝節目愛好者爆血管的《千金私廚》,由內心20歲、表皮40歲的芭黎絲希爾頓作為廚房主人,每集25分鐘左右的節目邀請金卡戴珊(Kim Kardashian)、薩維蒂(Saweetie)、妮基格拉瑟(Nikki Glaser)、黛咪洛瓦托(Demi Lovato)、麗麗龐斯(Lele Pons)還有媽媽與妹妹Kathy Hilton、Nicky Hilton共6集節目,並且分為雲中早餐、墨西哥 塔可之夜、純素漢堡與重現麥當勞 薯條……等主題,做菜絕對不是唯一重點,那只是好幾場近乎災難的表演,看點也在於芭黎絲希爾頓為了配合餐點而布置的場景,例如第一集滿屋白色汽球,或是為了品嘗墨西哥餐而將圖魯姆(Tulum)的景觀重現在豪宅裡的環境,都讓人感受到富豪奢靡生活的實力,也呼應了當代網紅餐廳的精髓,隨時可以搭出夢幻場景。

身為名媛始祖,身家超過20億美元的希爾頓酒店集團繼承人芭黎絲,去年在疫情 隔離期間,無心上傳一支製作千層麵的影片在YouTube,沒料到吸引了超過520萬的收看數,也引來製作單位促成《千金私廚》的誕生。20年前,芭黎絲捧紅了Juicy Couture,粉紅色、亮片是她身上的hashtag,過慣奢侈生活的她表示「我不是金髮傻妞,我只是擅長扮演金髮傻妞(I’m not a dumb blonde. I’m just really good at pretending to be one)。」到了40歲,還是可以在她的廚藝節目中見識20歲的天真,並且品嘗有別於其他烹飪教學節目的三大看點。

★無用金句製造機:去荒島要帶亮粉?

芭黎絲希爾頓問什麼是擺盤?什麼是檸檬刨絲?被NETFLIX官方IG拿來和《富家窮路(Schitt's Creek)》影集中「fold in the cheese」的鬼打牆對話幽默對比。圖/NETFLIX IG

如果到荒島要帶什麼去?芭黎絲表示,「我要帶亮粉。」

《千金私廚》誕生了很多金句,但絕對無益廚藝,例如「果汁機是哪一個?我不知道它長什麼樣子」、「什麼是打蛋器?」、「擺盤是什麼」或是詢問「什麼是檸檬刨絲」這些讓人傻眼的問題,套在她的臉上講出來都變得合理。

以及,會看到爆乳穿搭、浮誇美甲,還有芭黎絲必備的蕾絲手套,這些不適合於廚房的造型,其中一集,她皮革外套袖子上的流蘇,還沾進了麵團碗裡,她只表示,「穿訂製衣服進廚房就是要送乾洗。」

★隨時發表俐落感言:FXXX、SXXX

芭黎絲希爾頓和麗麗龐斯的「克服恐懼」節日大餐。圖/取自Paris Hilton臉書

芭黎絲相當真性情,會穿著裝飾蝴蝶結的浮誇禮服去超市採買,在廚房棉花糖黏到指甲洗不掉的時候,她會對著水龍頭罵F字髒話,或是果汁機突然彈跳的時候,她也會發表S字感言,這些都讓節目列為「16+不當語言」的級別。

她甚至和薩維蒂在烘烤蔬菜時,兩人自嘲松露由就是富家婊子(Rich Bitch)的必備品,這一切都很符合芭黎絲創造的單字「炫活(Sliving)」。

★廚房驚悚片的高度娛樂:天啊果汁機裡面閃亮亮的東西是什麼……

《千金私廚》第一集就是金卡戴珊的雲中早餐。圖/取自Paris Hilton臉書

當金卡戴珊請芭黎絲把火關小一點時,芭黎絲拔下了整個瓦斯爐旋鈕,金卡戴珊瞬間驚恐的表情,可以讓觀眾倒帶回放10次;薩維蒂納悶果汁機裡面是不是有冰塊的時候,倒出來一看發現竟然是鹽罐的金屬蓋丟進去一起刨打,芭黎絲旁白淡淡表示,「換一台新的果汁機吧。」以及當芭黎絲削馬鈴薯皮的時候,鏡頭前的每個人都很驚恐於她幾乎要把自己的手皮削飛了。

幸而6集節目播出之後,外電並沒有傳出芭黎絲家廚房失火、因下廚而濺血的新聞,或是特別來賓食物中毒事件,看到她們都完好的從《千金私廚》下崗,幾乎是倖存者般令人感動了,這個可愛(怕)的廚藝節目,有種荒誕卻好看的魔力,也許好看的並非烹飪的橋段,而是網紅人生,又或是自我安慰覺得「比起來我的廚藝還不算壞嘛」,6集完食後想必會有點悵然地期待下一季;相較很多工整、洗鍊的廚藝節目來說,《千金私廚》令人感到療癒而放鬆,甚至有點想來試試看那道玉米片法國吐司。