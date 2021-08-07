災難廚藝影集「千金私廚」看點多 名媛竟未見過果汁機

芭黎絲希爾頓在《千金私廚》必備浮誇時裝、手套。圖／取自Paris Hilton臉書

如果熱愛美食到已成了信仰，視廚房為聖殿，拜託別看這個節目；如果對於優雅廚藝教學有所期待，那這個節目也不適合你；但如果想看芭比娃娃真人實境秀煮菜，恭喜你，快加入芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）的《千金私廚（Cooking With Paris）》觀眾行列，分分鐘都讓人捏冷汗、大開眼界，萬幸「她們沒把廚房燒掉真是奇蹟！」

這部讓所有廚藝節目愛好者爆血管的《千金私廚》，由內心20歲、表皮40歲的芭黎絲希爾頓作為廚房主人，每集25分鐘左右的節目邀請金卡戴珊（Kim Kardashian）、薩維蒂（Saweetie）、妮基格拉瑟（Nikki Glaser）、黛咪洛瓦托（Demi Lovato）、麗麗龐斯（Lele Pons）還有媽媽與妹妹Kathy Hilton、Nicky Hilton共６集節目，並且分為雲中早餐、墨西哥 塔可之夜、純素漢堡與重現麥當勞 薯條……等主題，做菜絕對不是唯一重點，那只是好幾場近乎災難的表演，看點也在於芭黎絲希爾頓為了配合餐點而布置的場景，例如第一集滿屋白色汽球，或是為了品嘗墨西哥餐而將圖魯姆（Tulum）的景觀重現在豪宅裡的環境，都讓人感受到富豪奢靡生活的實力，也呼應了當代網紅餐廳的精髓，隨時可以搭出夢幻場景。

身為名媛始祖，身家超過20億美元的希爾頓酒店集團繼承人芭黎絲，去年在疫情 隔離期間，無心上傳一支製作千層麵的影片在YouTube，沒料到吸引了超過520萬的收看數，也引來製作單位促成《千金私廚》的誕生。20年前，芭黎絲捧紅了Juicy Couture，粉紅色、亮片是她身上的hashtag，過慣奢侈生活的她表示「我不是金髮傻妞，我只是擅長扮演金髮傻妞（I’m not a dumb blonde. I’m just really good at pretending to be one）。」到了40歲，還是可以在她的廚藝節目中見識20歲的天真，並且品嘗有別於其他烹飪教學節目的三大看點。

★無用金句製造機：去荒島要帶亮粉？

芭黎絲希爾頓問什麼是擺盤？什麼是檸檬刨絲？被NETFLIX官方IG拿來和《富家窮路（Schitt's Creek）》影集中「fold in the cheese」的鬼打牆對話幽默對比。圖／NETFLIX IG

如果到荒島要帶什麼去？芭黎絲表示，「我要帶亮粉。」

《千金私廚》誕生了很多金句，但絕對無益廚藝，例如「果汁機是哪一個？我不知道它長什麼樣子」、「什麼是打蛋器？」、「擺盤是什麼」或是詢問「什麼是檸檬刨絲」這些讓人傻眼的問題，套在她的臉上講出來都變得合理。

以及，會看到爆乳穿搭、浮誇美甲，還有芭黎絲必備的蕾絲手套，這些不適合於廚房的造型，其中一集，她皮革外套袖子上的流蘇，還沾進了麵團碗裡，她只表示，「穿訂製衣服進廚房就是要送乾洗。」

★隨時發表俐落感言：FXXX、SXXX

芭黎絲希爾頓和麗麗龐斯的「克服恐懼」節日大餐。圖／取自Paris Hilton臉書

芭黎絲相當真性情，會穿著裝飾蝴蝶結的浮誇禮服去超市採買，在廚房棉花糖黏到指甲洗不掉的時候，她會對著水龍頭罵F字髒話，或是果汁機突然彈跳的時候，她也會發表S字感言，這些都讓節目列為「16+不當語言」的級別。

她甚至和薩維蒂在烘烤蔬菜時，兩人自嘲松露由就是富家婊子（Rich Bitch）的必備品，這一切都很符合芭黎絲創造的單字「炫活（Sliving）」。

★廚房驚悚片的高度娛樂：天啊果汁機裡面閃亮亮的東西是什麼……

《千金私廚》第一集就是金卡戴珊的雲中早餐。圖／取自Paris Hilton臉書

當金卡戴珊請芭黎絲把火關小一點時，芭黎絲拔下了整個瓦斯爐旋鈕，金卡戴珊瞬間驚恐的表情，可以讓觀眾倒帶回放10次；薩維蒂納悶果汁機裡面是不是有冰塊的時候，倒出來一看發現竟然是鹽罐的金屬蓋丟進去一起刨打，芭黎絲旁白淡淡表示，「換一台新的果汁機吧。」以及當芭黎絲削馬鈴薯皮的時候，鏡頭前的每個人都很驚恐於她幾乎要把自己的手皮削飛了。

幸而6集節目播出之後，外電並沒有傳出芭黎絲家廚房失火、因下廚而濺血的新聞，或是特別來賓食物中毒事件，看到她們都完好的從《千金私廚》下崗，幾乎是倖存者般令人感動了，這個可愛（怕）的廚藝節目，有種荒誕卻好看的魔力，也許好看的並非烹飪的橋段，而是網紅人生，又或是自我安慰覺得「比起來我的廚藝還不算壞嘛」，6集完食後想必會有點悵然地期待下一季；相較很多工整、洗鍊的廚藝節目來說，《千金私廚》令人感到療癒而放鬆，甚至有點想來試試看那道玉米片法國吐司。