吳亦凡遭瘋傳在獄中輕生 網友嘲諷「不可能」

吳亦凡的名聲一夕之間跌落谷底。圖／摘自微博

吳亦凡 日前被爆酒桌選妃、涉嫌誘姦，遭北京 朝陽宣告刑事拘留後，目前音訊全無，先前傳出他接受盤問時，情緒崩潰求饒，還在拘留所被毆打，最近微博瘋傳一篇「突發！吳亦凡在獄中畏罪自殺身亡」，還說他咬舌自盡，但網友直呼太荒謬，完全不可信，「他應該不會放過任何一個活著的機會吧！」。

不過，最近微信交友圈傳出一份對話紀錄，指出7月底就有人拿著400G的視頻硬碟資料報案，裡面不僅有拿出疑似毒品的白色藥片，另有至少7位名人涉案，包括演藝圈明星、官二代，才讓警方決定介入調查。

另有中國 網友爆料，指出他有親朋好友在旅行社工作，曾接到吳亦凡團隊詢問包機細節，猜測是吳亦凡得知證據已被傳出，所以想跑路逃回加拿大，但在出發前一刻被逮，至於400G硬碟裡面有什麼證據？除了疑似拿出毒品的影片之外，還拍到許多女孩們都在意識不清楚的狀況下，被帶進房間，「還有一個最確實的證據是吳亦凡的團隊在他的酒店房間裡偷拍吳亦凡，那些視頻也全部被找到了」。

除此之外，先前北京朝陽警局發表拘留吳亦凡的貼文，後來被「中國禁毒在線」轉發，由於「中國禁毒在線」是公安部禁毒局的官方微博，突然轉發該文，特別讓人起疑，證實吳亦凡一案，可能並未如外界想像中簡單。