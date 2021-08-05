小S國手風波 中國官媒認證「她不是台獨」

小S認為大S能選擇陪在孩子身邊，才真的了不起。(記者林俊良／攝影)

東京奧運賽事再度挑起兩岸敏感神經，藝人小S 為台灣選手加油，結果「國手」一詞引發中國 網軍小粉紅出征，她今（5）日在微博表態：「我不是台獨！」中國官媒也聲援緩頰，國台辦旗下「中國台灣網」今晚在微博發文，「小S是民進黨 兩岸陰謀的受害者之一。」、「小S到底是不是台獨？答案是否定的。」

文章指出，中國及港台所有的中華運動健兒，都在東京奧運舞台上，展示出高水平的運動能力。值得一提的是，在乒乓球、羽毛球等優勢項目中，兩岸運動選手有機會在決賽或者半決賽中「相遇」，為兩岸及全世界觀眾，奉獻出精彩比賽。

內文指，但綠媒及網軍對兩岸選手的正常競技，進行惡意扭曲，不少綠營政客還「蹭」熱度，不放過任何在國際輿論場炒作所謂「反中」、「抗中」的機會。這無疑是民進黨當局刻意製造的民意陷阱，其目的無非是挑起兩岸民意對立。

近日「小S風波」就是一例。小S是在中國有很高知名度的台灣藝人，其在社交媒體一番不太妥的表態，確實在某種程度上刺激中國網友。雖然據說她刪除相關內容，但是已不可避免的引發了一場輿論風波。

文章稱，小S到底是不是「台獨」？答案是否定的。小S本人也通過微博澄清，表示自己並非「台獨」，算是給這場風波暫時劃了一道休止符。「小S風波」背後透出的現實說明，兩岸關係因民進黨當局操弄，在輿論場領域已變得很脆弱、很敏感，也極易引起兩岸網友的關注。歸根結底，這些現象都是由兩岸關係的現狀所導致。

文章指，小S作為公眾人物，其也成為民進黨當局兩岸陰謀的受害者之一，這一點中國網友一定要清醒、理性，客觀看待諸如此類事件，千萬別上民進黨的當，給「台獨」分裂分子，提供繼續操作、抹黑以及製造敵意的彈藥，從而挽救其因抗疫不力而搖搖欲墜的民調。

文末提醒，中國網友也要做推動兩岸關係發展的正能量，認清事件本質，不要盲目跟風，無意間傷害兩岸同胞感情，讓躲在後面的民進黨當局坐收漁翁之利。