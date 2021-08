「花鼓歌」亞裔元老演員 吳錦華突破性染疫去世

百老匯亞裔演員 先驅吳錦華(Alvin Ing)7月31日因「突破性感染」新冠肺炎在加州去世,享年89歲;他的演藝公司3日指出,吳錦華完全接種了新冠疫苗,7月中旬先診斷為肺炎,幾天後確診染上新冠病毒,在與疾病搏鬥兩周後,因心臟驟停過世。

吳錦華病逝於伯班克的普羅維登斯聖約瑟夫醫療中心(Providence Saint Joseph Medical Center),成為最新一起罕見的突破性感染死亡病例;聯邦疾病防治中心(CDC)指出,只有「一小部分完全接種疫苗者仍會染疫、住院或死於新冠病毒」。

出生於夏威夷的吳錦華最早於1976年在音樂家史蒂芬桑坦(Stephen Sondheim)創作的音樂劇「太平洋序曲」(Pacific Overtures)亮相;之後多年持續在各種不同版本的音樂劇「花鼓歌」 (Flower Drum Song)中演出。

吳錦華的演出生涯橫跨50多年,在多齣著名電視影集中扮演角色;從1970年代中期的「醫生」(The Doctors)到2018年的「檀島警騎2.0 」(Hawaii Five-0),都有他的參與。有他演出身影的熱門作品還包括:「神盾局特工」 (Agents of S.H.I.E.L.D.)、「法網遊龍:犯案動機」 (Law & Order: Criminal Intent)、亞裔家庭喜劇「美國 女孩」(All-American Girl)、「娘子軍大破比佛利山」 (Troop Beverly Hills)、「朝代」 (Dynasty)、「朱門恩怨」(Dallas)等。

吳錦華的死訊傳出後,多位昔日與他同過台的演員及歌手都公開表達哀悼和追思。

Alvin Ing, trailblazing actor who appeared in FLOWER DRUM SONGS and PACIFIC OVERTURES, dies at 89 → https://t.co/cuev8TOIR3 pic.twitter.com/CHV3Q7evUW