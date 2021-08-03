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瑞絲薇絲朋成功賣出公司 身價暴漲成好萊塢最新富婆

記者蘇詠智／即時報導
瑞絲薇絲朋的製片公司將高價迎來新東家，她可望獲益超過1億美元。（路透資料照片）
瑞絲薇絲朋的製片公司將高價迎來新東家，她可望獲益超過1億美元。（路透資料照片）

奧斯卡影后瑞絲薇絲朋演活了看似無腦卻聰明的「金法尤物」，戲外的她也一樣精明，宣布她所成立的「Hello Sunshine」製作公司將有新合作夥伴以高價入主，據「富比世」推估，新東家開出9億美元，瑞絲個人光是售出股票的稅後收益就至少在1億2000萬美元左右，讓她成為影壇最新富婆。

美國媒體報導，「Hello Sunshine」將由一家新的媒體公司接手，該公司的幕後金主正是美國知名的私募基金「黑石集團」，瑞絲也在社群網站上開心迎接新夥伴加入，表示當初成立「Hello Sunshine」，就是想要為女性發聲、說女人的故事，該公司參與的HBO影集「美麗心計」、APPLE TV+大戲「晨間直播秀」等都有熱烈迴響，前者更拿下不少獎座，讓公司的聲譽突飛猛進，因此才有高達9億美元的價值。瑞絲未來雖然持股比例降低，仍會在公司內部有一席之地，繼續推動日後影片的拍攝，當然也能夠持續分紅。

童星出身的瑞絲，在好萊塢打拚超過30年，很清楚合約怎麼簽對自己最有利，她在影片和廣告中的演出都會拿到最優厚的酬勞，也累積出不少的資產。「富比世」估算她個人身家在「Hello Sunshine」交易後將達4億美元（約合台幣111億餘），和多棲天后珍妮佛洛佩茲相當，超過其他以拍戲為主的著名女星如珍妮佛安妮絲頓、妮可基嫚、珊卓布拉克、茱莉亞羅勃茲等，在好萊塢女演員中，數一數二。

茱莉亞羅勃茲的身家據估計為1億4000萬美元。（路透資料照片）
茱莉亞羅勃茲的身家據估計為1億4000萬美元。（路透資料照片）
珍妮佛安妮絲頓的身家據估計達3億美元。（路透資料照片）
珍妮佛安妮絲頓的身家據估計達3億美元。（路透資料照片）
珊卓布拉克的資產達2億美元。（路透資料照片）
珊卓布拉克的資產達2億美元。（路透資料照片）
妮可基嫚的身家有2億5000萬美元。（路透資料照片）
妮可基嫚的身家有2億5000萬美元。（路透資料照片）
瑞絲薇絲朋以往就曾因成立製片公司，登上「時代」封面。圖／摘自IG
瑞絲薇絲朋以往就曾因成立製片公司，登上「時代」封面。圖／摘自IG

美國 富比世 好萊塢

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