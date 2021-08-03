少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸，全球演藝圈多的是成名的童星因為過度壓力而行為失控、向下沉淪，然而今年慶祝上映滿20周年的「哈利波特 」電影 片集靈魂人物丹尼爾雷德克里夫，相較其他一些同輩，卻顯得調適良好、幾乎沒有太多的負面傳聞，連他自我解嘲：「大家都以為我一定會變得很糟糕！」

丹尼爾被問到「哈利波特」電影20周年慶會不會有啥特殊計畫，表示今年還是忙著拍片工作 ，恐怕完全無法參與任何的慶祝，他相信劇組其他人也許會有特別活動，只是自己沒辦法加入。話鋒一轉，他坦言：「我長大以後，人們碰到我，都對我的期待非常低。」他很早就注意到，不少人預期他會因為過早的聲名變得糜爛、失常，長大後發展完全不值得期盼，但他沒有覺得這樣有多糟，因為很容易就能夠成為比公眾預期更出色的人物。

他曾經有機會跟一些工作人員、譬如攝影指導等分享自己曾經有過的一些超詭異拍片經驗，對方聽完看著他問道：「你怎麼沒有變得更亂七八糟？」丹尼爾都不知道該怎麼回答這一題才能讓旁人滿意，他也沒有答案。

在丹尼爾大紅之前，「靈異第六感」、「A.I.人工智慧」的海利喬奧斯蒙堪稱最搶手男童星，接連與大牌合作，還入圍過奧斯卡最佳男配角獎，然而後來也步上一堆前輩的後塵，外型走樣，也曾在公眾眼前行為脫序，相較之下丹尼爾真的自制力高很多，父母親的管教也更成功。