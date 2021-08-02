吳亦凡在網路「被消失」 3影視協會急發聲明：不給機會

官方大動作對吳亦凡事件發聲。圖／摘自微博

中國 藝人吳亦凡 因涉嫌強姦罪遭刑拘，引發了廣泛的輿論關注，2日官媒「人民日報」發表評論文章稱，畸形「飯圈（追星圈子）文化」毒害青少年，到非治理不可的時候了，而中國電影家協會、中國音樂家協會、中國電視藝術家協會也接著分別對吳亦凡事件發聲，嚴格電視和網絡領域從業人員的行為準則，絕不為違法失德藝人提供出鏡、發聲的機會。

北京青年報旗下的微信帳號「政知道」報導，中共中央網信辦目前正在進行「飯圈」亂象整治行動，重點打擊誘導未成年人應援集資、粉絲互相攻擊、粉絲攀比炫富、網路水軍、製造話題干擾輿論等5類「飯圈」亂象，預計在8月15日結束。

新浪微博 管理員1日對外公布，對此事非常重視，至1日晚間，已經關閉108個錯誤導向話題，解散違規群組789個，禁言和永久關閉帳號共990個。

其他官方也開始大動作導正風氣，中國電影家協會發公告表示，明星的光環絕不是遮羞布和保護傘，無論是誰，一旦觸碰法律和道德底線，都必將受到法律的制裁和社會的懲戒。德不配位的明星如同空中泡沫，飛得再高，膨脹再大，也終會破滅。

中國音樂家協會指出，「我們真誠呼籲廣大音樂工作者以吳亦凡事件為警示，堅持把崇德尚藝作為一生的修行，遵紀守法、以德養藝；堅持與時代同步伐，大力弘揚和踐行社會主義核心價值觀，講品位、講格調、講責任；堅持用明德引領風尚，自覺承擔起培根鑄魂的神聖職責，爭做有信仰、有情懷、有擔當的新時代音樂工作者。」

中國電視藝術家協會稱，「法律、道德，皆是紅線」。所謂頂級流量、粉絲後援、外籍身份都不具備為所欲為的特權，絕不是違法失德的護身符。表明了對一切失德失範行為「零容忍」的堅決態度。

已可發現吳亦凡主演、改編自熱門網路小說「簪中錄」的新劇「青簪行」首當其衝。「青簪行」官方微博公開顯示內容只剩1條微博，且不涉及男女主角，讓吳亦凡在網路世界都「被消失」。