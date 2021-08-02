劉德華出道40年未進軍好萊塢 王晶：他因角色辱華回絕

劉德華在「拆彈專家2」飾演在執行任務中失去一條腿的「潘乘風」。圖／friDay影音提供

劉德華今年迎來出道40年，有人好奇這位華語圈天王為何始終沒有進軍好萊塢 ，和他熟識多年的導演王晶表示，劉德華多年前曾接過好萊塢劇本，卻因角色形象辱華而婉拒，這也讓他的作品成為「正港港味」的最佳保證。

劉德華在2017年經歷墜馬受傷，不願放棄動作片且敬業程度不減，更加砥礪自己維持精壯身材和敏捷身手，「掃毒2 天地對決」是他傷癒回歸作品，接著又在「拆彈專家2」拖著義肢吊鋼絲垂降、肉搏，艱鉅挑戰來者不拒，日前也承諾明年帶著「拆彈專家3」與觀眾見面。

friDay影音推出今夏最火爆的警探動作片單，搏命演出的港星還有成龍和甄子丹 ，成龍在「急先鋒」和楊洋等人組成國際保安團隊，輾轉各地在各種驚險狀況中救出人質，甄子丹在「肥龍過江」化身為120公斤的「重量級」警探，卻一路打到東京、笑料百出。

李政宰、黃晸玟共演的「魔鬼對決」無疑是韓式動作片最佳代表之一，去年入圍青龍電影 獎9項大獎，並拿下兩大獎，從主演到配角全是看點，片中黃晸玟為救人質單槍匹馬勇闖泰國，對抗當地幫派和警方，李政宰則化身瘋狂殺神，兩人大展拳腳功夫、暴力相向。「王牌保安官」李聖旻和另位影帝趙震雄近身肉搏，李聖旻在故鄉自詡為保安官，卻意外發現小鎮中暗潮洶湧的毒品交易，因此和趙震雄產生各種檯面下的衝突。

歐美警匪片充滿直爽火爆的對戰場景，「無名弒」主演鮑勃奧登科克成為「新科最強老爸」，為打鬥場面訓練兩年，但他拒絕增肌：「我不想像個超級英雄！」

他強調片中角色是位父親，因此想演出具有個人風格的動作戲，更透露片中劇情其實來自他真實遭遇，家中兩度被闖入且遭暴力攻擊，他至今仍無法對外說出細節：「這種無能為力、無法反擊的受害感一直陪伴著我直到現在。

他目前正忙於拍攝影集，上周卻驚傳在片場暈倒送醫，所幸目前情況已穩定。

性格派男星傑瑞德巴特勒演過多部賣座動作片，「全面攻佔」是他唯一系列代表作，在「全面攻佔3：天使救援」繼續擔任白宮特勤隊員，保護一路從議員晉升到總統的摩根費里曼，該系列除了拳拳到位的格鬥、還有超逼真爆破槍戰情節。

在充滿雄性費洛蒙的電影中，美國動作女星珍妮佛嘉納在「血薄荷」發揮女力，為報血恨之仇大開殺戒，亞洲則有全智賢在「神偷大劫案」飛簷走壁，該片也是金秀賢首部大銀幕作品，並集合亞洲超強卡司，打破當年韓國影史票房紀錄。