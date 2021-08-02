小S稱台灣選手為「國手」惹怒對岸網友 連丟中國代言

廠商官方微博宣布和小S終止合作。圖／摘自微博

今年台灣 出征東奧表現亮眼，吸引不少藝人關注賽事，小S （徐熙娣）也不例外，她說，場場重要賽事她幾乎都沒錯過，只要有國手奪下獎牌，她便會在臉書發文慶賀，還搞笑說要邀請這些中華健兒來家裡吃飯，不料此舉卻激怒對岸網友，還大舉攻陷她的微博，批她根本是台獨份子，令人傻眼。

小S在社群分享觀看賽事的心情，並慶賀選手，卻惹怒對岸網友，中國 網友批她「天天在Instagram為你的台灣健兒加油，微博一句話都不敢說。瞧不起你」、「真的對你太失望了，立場太明顯，請不要再來大陸錄節目了」，還有人說河南水災，不見她捐款，卻還有心情慶祝，「在中國大陸撈了那麼多錢，請問您捐了多少？！」

網友表示，尤其介意她恭喜羽球雙打李洋、王齊麟奪金，砲轟「有空慶祝兩個台獨，沒空關心一下自己受難的同胞」。

昨日台灣的戴資穎對上中國的陳雨菲，還有網友在她微博貼兩人對戰的截圖挑釁「看看，啥叫你爸爸，等著武統」。

而小S在中國的代言也受到影響，她本來代言中國情趣用品「大人糖」，廠商卻以「堅持捍衛一個中國原則、堅決擁護祖國統一、堅決反對一切企圖分裂國家的言論和行為」為由，宣布和她終止合作。