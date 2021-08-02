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吳亦凡微博遭註銷 為他說話的帳號也被禁言

記者賴錦宏／綜合報導
藝人吳亦凡被中國全網封禁，一些支持他的意見領袖新浪微博帳號也被永久封禁，據新浪微博公告，被禁言和永久關閉帳號有990個。（取材自百度百家號）
藝人吳亦凡被中國全網封禁，一些支持他的意見領袖新浪微博帳號也被永久封禁，據新浪微博公告，被禁言和永久關閉帳號有990個。（取材自百度百家號）

中國男星吳亦凡的性侵疑雲繼續發酵，7月31日，北京朝陽警方發布消息，吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留。8月1日，吳亦凡及其工作室的微博帳號「@Mr_凡先生」、「@Mr_吳亦凡工作室」都被註銷。另外，曾在事件之初為其聲援的KOL（意見領袖）「@馬薇薇」、「@蘇芒」、「@六六」亦被禁言。

據新浪微博官方公告指出，自北京警方發布吳亦凡涉案消息以來，已關閉「錯誤導向超話」108個，解散違規群組789個，禁言和永久關閉帳號990個。

8月1日晚間，吳亦凡本人及其工作室微博疑似因違規被屏蔽，兩個帳號均顯示「因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」。對此，中新網發布消息證實，上述兩個微博帳號都已經被注銷。

另外，微博帳號@馬薇薇、@蘇芒、@六六 亦被禁言，這些帳號均顯示「因違反社區公約，該用戶暫時處於禁言狀態」。上述三人在事件之初曾力挺吳亦凡，馬薇薇在被禁言後以另外帳號發布自拍影片道歉，稱「我為我過去的不當言論表示真誠的歉意，然後我也不知道該做什麼打算，也沒有什麼安排，我只是想，不再噁心大家了，對不起。」

8月2日上午，微博話題「#全平台封禁吳亦凡帳號#」登上熱搜榜榜首。據網友梳理，吳亦凡在抖音、今日頭條、百度百家號、微博超話、貼吧、愛奇藝泡泡圈、騰訊視頻、央視影音、豆瓣人物主頁都齊齊被封殺。QQ音樂等歌曲播放平台上，吳亦凡的歌曲也已無法播放。

微博官方在公告當中指出，吳亦凡被通報涉案引發全網高度關注，站方對此非常重視，以維護好站內社區生態秩序為落點，立即排查治理相關訊息。

公告表示，截至8月1日晚，微博已關閉錯誤導向超話108個，解散違規群組789個，堅決遏制非理性行為，堅決處理極端言論；對於藉機尋釁滋事、攻擊政府機構、惡意營銷蹭熱點、惡意洗地（註：收拾殘局）等違規帳號予以嚴肅處理，已禁言和永久關閉帳號共990個。

從公告的被處理帳號可以發現，這些帳號中絕大多數被關閉，帳號的粉絲數從0人到2千多人不等；另有8個帳號是被永久禁言，粉絲數從0人到5.6萬多人不等。

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