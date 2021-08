范瑋琪開嗆網友。圖/摘自IG

陳建州(黑人 )、范瑋琪(范范)夫婦支持2020東京奧運 ,卻被網友抓包用非法的安博盒子收看東奧轉播,稍早黑人針對此事道歉,但范范砲火猛烈,在IG發文「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta」,講白話點就是「關你屁事」,被網友認為是提油救火。

范瑋琪7月27日於臉書分享在家收看郭婞淳拿下金牌的片段,影片畫面被揪出電視櫃上出現白色方形機器,外型就像是「安博盒子」,徹底打臉黑人「朋友群組的截圖」說法,大批網友湧入范瑋琪的社群網站開罵,認為陳建州身為P. LEAGUE+執行長,卻使用盜版機上盒,無疑是拿石頭砸自己的腳,未來談授權轉播勢必會被拿來說嘴。

范范疑似忍不下去,IG發文字圖說「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta」,意思是說在不同之處在於你的意見和義大利 麵之間,我是選擇義大利麵,似在點名網友不要管到她家的事。