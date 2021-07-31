吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡遭刑事拘留，登上熱搜第一。圖／摘自微博

加拿大籍中國男星吳亦凡 因被中國網美都美竹爆料，涉嫌設局誘騙未成年女性，甚至大爆他的性僻好，包括未成年者在內，超過30人以上受害，北京市公安 局朝陽分局繼22日通報第一階段調查內容，打臉吳亦凡聲明說謊連篇，稍早也通報證實吳亦凡涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

➤吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

自都美竹爆料後，吳亦凡僅於19日發出聲明，至今仍神隱，而他聲明指出的「本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種“細節”，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過什麼“選妃”！沒有“誘姦”“迷奸”！沒有什麼“未成年”！」也被警方通報內容打臉，證實以面試MV女主角名義約女性到家中參加酒局，酒後發生性關係，事後也保持聯繫等。

警方也依強姦罪進行偵辦，發表公告後，「吳亦凡被刑拘」在微博熱搜衝上第一，閱讀量超過5371萬，且數字不斷在往上飆，不少網友重提吳亦凡當初聲明提及的「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄 ！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」，猛酸「說到做到」、「強姦罪，劃重點」、「監獄很大，你忍一下」。

「你忍一下」近來成為網民諷吳亦凡的愛用詞。皆因都美竹在本月早些時候於微博發表近2千字的長文，除了揪出吳亦凡私下的作為之外，再加碼爆料：「是什麼支持著你的自信？是你吃藥才能喚起的x（性）能力嗎？是你每次進入前必須要說的那一句『我的很大，你忍一下』嗎？」

都美竹更爆料吳亦凡在床上對每個人都會說「我的很大，你忍一下」，讓她相當不屑，「兩、三分鐘就結束，然後還得問『怎麼樣？我很厲害吧？』，你是很厲害，你真的很厲害。『我的大不大，前女友都說很大』，你的大，你的真的大。」她說當女性愛上一個人的時候，會願意保護對方而撒謊，實際上的感受是「你想挖鼻屎，本來想用手指，但是只能用牙籤這麼一種感覺。你品，你細品，你細細品。你改名叫吳籤吧，反正以後你這個名字也用不了了。」