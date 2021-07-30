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威爾史密斯「王者理查」 激勵大小威廉絲球壇崛起

記者陳建嘉／即時報導
威爾史密斯在「王者理查」演技精湛。圖／華納兄弟提供
威爾史密斯在「王者理查」演技精湛。圖／華納兄弟提供

巨星威爾史密斯主演新片「王者理查」，28日公布海報及預告片，威爾在片中飾演世界網球明星「大小威廉絲」（或稱大小威）姊妹的幕後推手、兩人的父親「理查威廉絲」，電影描述他如何克服各種困境，將兩個女兒從貧民窟女孩，訓練成日後在網球界大放異彩的奧運金牌得主，正巧東京奧運正在進行中，預告此時曝光也相當應景。

影片來源：youtube/華納兄弟台灣

劇本曾於2018年獲得「劇本黑名單」（還沒拍攝，但具有潛力的劇本）第2名，隔年傳出威爾有意演出理查，並親自擔任監製。被稱為「大威、小威」的威廉絲姊妹已是世界知名的網球名將，姊姊維納斯生涯拿過23個大滿貫冠軍，並5度進軍奧運，共獲4金1銀；妹妹賽雷娜則是全球首位網球大滿貫黑人女單冠軍，也是23座大滿貫女單冠軍得主，4度進軍奧運的她共獲4面金牌。

電影聚焦於威爾飾演的理查，從兩人4歲起開始訓練她們，身為兩人的教練、導師、父親，他更在她們出生前就已為她們寫好78頁的職業計畫書。經過嚴厲的訓練，改變了兩人的未來，透過他的視角，讓觀眾一窺關於「大小威」童年成長過程鼓舞人心的真實故事，以及如何在一個曾經充滿歧視的環境下，成為眾所矚目的目光焦點。

威爾史密斯在「王者理查」演出網球名將大小威廉絲的父親。圖／華納兄弟提供
威爾史密斯在「王者理查」演出網球名將大小威廉絲的父親。圖／華納兄弟提供

東京奧運 威廉 電影

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