我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中痛批美是病毒擴散國、隱瞞國 大搞溯源恐怖主義

東奧／桌球女單中國「內戰」 陳夢奪金 孫穎莎摘銀

嗆蕭大陸聲明全是假 前女友再爆被打有人陪驗傷

記者陳慧貞／即時報導
蕭大陸、侯怡君。摘自臉書
蕭大陸、侯怡君。摘自臉書

演員蕭大陸深陷女人的戰爭，正宮舊愛事件簿演不完，侯怡君身為正宮，嗆爆蕭20年前的前女友張金鳳是「小三界學姊」，張金鳳不甘示弱，火力全開嗆侯「現世報」、再拋蕭前妻的所謂「血淚日記」，疑似指控蕭大陸家暴、渣男．氣得他再也忍不了，29日怒發11點聲明，狂轟前女友：「為何糾結（纏）12年不願放手？還要我娶你？得不到你就毀了你的恐怖情人行徑，令人心寒！」但稍晚張金鳳受訪，火大表示蕭11點「全是假」，再爆當年被打過程，且還是演藝圈的一對夫妻陪她去驗傷。

蕭大陸製作的 8點檔「多情城市」才下檔，現實人生中的感情事卻牽扯不清，先有和侯怡君婚姻出現小三監製，後有多年前的舊愛張金鳳連上兩個節目，爆料暴力、向狗下跪求和等離奇情節，再拉蕭前妻加入戰局，提到當年和蕭大陸交往沒多久，就接到蕭前妻電話：「妹妹，我心疼妳，不想害妳受傷」，2人發展一段意想不到的姊妹情誼，蕭前妻拿出「血淚日記」，內容提及被打，還有蕭的批示「去死去死」，讓她直呼「好可怕、好壞」，嚇得一度和蕭大陸分手。

張金鳳連日上節目爆料，蕭大陸原本想平靜度過，卻片刻不得安寧，對方指他家暴，他反問：「如果我是她所形容的那麼暴力，那她與我交往的12年，我有打過她嗎？」張金鳳則反駁：「當初搶手機那一段就是，我講拉扯，就是有被打，還是演藝圈一對夫妻陪我去驗傷的。」

張金鳳29日晚受訪，對蕭所稱「交往12年」很有意見，氣憤地表示和蕭1992年認識、2001年分手，「怎麼算都只有8、9年，何來12年，難道現在流行校正回歸，連這種事也這樣嗎？」她不禁懷疑：「他們就是要污衊我，把我安上小三罪名！」講到激動，她甚至脫口罵：「代表他們就是畜生！」記者提醒她此字眼很重，她回：「那你可以說，不是人！」

她強調上節目是為了捍衛自己的清白，「我也希望到此為止，不要再扯上我，各自安好，我一直想要逃，但他們挖坑，就是要埋死我，我也有家人，男朋友也有家人，以後我在他們面前怎麼抬得起頭，說我侵佔房產、花癡、死纏爛打，問題是我都不是，為什麼要受這樣的傷害，難道後半輩子還要擔這莫須有的罪名，所以我一定要告，否則這世界太沒有天理了！」表示目前已在蒐證中。

長達20年的恩怨情仇，讓66歲的蕭大陸身心俱疲，坦言自己年紀一把了，縱使每段感情都是真心付出，「但該斷不斷、不夠狠心地處理態度，還是不及格的」，沉痛表示，多年來，每當侯怡君和對方有糾葛，他總是先責備「自己人」，縱使侯怡君覺得委屈，他也不口出惡言傷害人，如今被迫回應，他也奉勸對方「把沙清得越空，幸福才容得越多！祝福即將再婚的妳，幸福快樂！」盼事件到此為止。

蕭大陸20年前的前女友張金鳳。圖／摘自臉書
蕭大陸20年前的前女友張金鳳。圖／摘自臉書

家暴 校正回歸 手機

上一則

粉絲要求幫要偶像簽名 陳威全自爆曾靠言承旭紓困

延伸閱讀

引爆3女戰爭 蕭大陸自嘲最紅負心漢

引爆3女戰爭 蕭大陸自嘲最紅負心漢
侯怡君怒撕小三 被指也當過小三 網問：蕭大陸在哪

侯怡君怒撕小三 被指也當過小三 網問：蕭大陸在哪
林立洋公開家醜 稱妻被岳母家暴無法相聚

林立洋公開家醜 稱妻被岳母家暴無法相聚
雞排妹非小三 保時捷男「正宮」道歉

雞排妹非小三 保時捷男「正宮」道歉

熱門新聞

疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
吳亦凡曾在節目錄影途中牽走未成年女演員。取材自微博

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

2021-07-24 07:23
吳亦凡遭爆涉局誘騙未成年女性，形象跌落谷底，事業也重創。(取材自微博)

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

2021-07-23 21:13
吳亦凡曾在節目錄影時牽走未成年女演員趙今麥。（取材自微博）

吳亦凡伸爪未成年女演員 Baby仗義解圍

2021-07-25 02:30
黃子韜過去談論吳亦凡的影片被翻出。圖／摘自微博

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

2021-07-25 14:49
吳亦凡的身價粗估達2.5億人民幣。（取材自微博）

前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

2021-07-25 01:52

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多

1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震
世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹

世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹