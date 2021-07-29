嗆蕭大陸聲明全是假 前女友再爆被打有人陪驗傷

蕭大陸、侯怡君。摘自臉書

演員蕭大陸深陷女人的戰爭，正宮舊愛事件簿演不完，侯怡君身為正宮，嗆爆蕭20年前的前女友張金鳳是「小三界學姊」，張金鳳不甘示弱，火力全開嗆侯「現世報」、再拋蕭前妻的所謂「血淚日記」，疑似指控蕭大陸家暴 、渣男．氣得他再也忍不了，29日怒發11點聲明，狂轟前女友：「為何糾結（纏）12年不願放手？還要我娶你？得不到你就毀了你的恐怖情人行徑，令人心寒！」但稍晚張金鳳受訪，火大表示蕭11點「全是假」，再爆當年被打過程，且還是演藝圈的一對夫妻陪她去驗傷。

蕭大陸製作的 8點檔「多情城市」才下檔，現實人生中的感情事卻牽扯不清，先有和侯怡君婚姻出現小三監製，後有多年前的舊愛張金鳳連上兩個節目，爆料暴力、向狗下跪求和等離奇情節，再拉蕭前妻加入戰局，提到當年和蕭大陸交往沒多久，就接到蕭前妻電話：「妹妹，我心疼妳，不想害妳受傷」，2人發展一段意想不到的姊妹情誼，蕭前妻拿出「血淚日記」，內容提及被打，還有蕭的批示「去死去死」，讓她直呼「好可怕、好壞」，嚇得一度和蕭大陸分手。

張金鳳連日上節目爆料，蕭大陸原本想平靜度過，卻片刻不得安寧，對方指他家暴，他反問：「如果我是她所形容的那麼暴力，那她與我交往的12年，我有打過她嗎？」張金鳳則反駁：「當初搶手機 那一段就是，我講拉扯，就是有被打，還是演藝圈一對夫妻陪我去驗傷的。」

張金鳳29日晚受訪，對蕭所稱「交往12年」很有意見，氣憤地表示和蕭1992年認識、2001年分手，「怎麼算都只有8、9年，何來12年，難道現在流行校正回歸 ，連這種事也這樣嗎？」她不禁懷疑：「他們就是要污衊我，把我安上小三罪名！」講到激動，她甚至脫口罵：「代表他們就是畜生！」記者提醒她此字眼很重，她回：「那你可以說，不是人！」

她強調上節目是為了捍衛自己的清白，「我也希望到此為止，不要再扯上我，各自安好，我一直想要逃，但他們挖坑，就是要埋死我，我也有家人，男朋友也有家人，以後我在他們面前怎麼抬得起頭，說我侵佔房產、花癡、死纏爛打，問題是我都不是，為什麼要受這樣的傷害，難道後半輩子還要擔這莫須有的罪名，所以我一定要告，否則這世界太沒有天理了！」表示目前已在蒐證中。

長達20年的恩怨情仇，讓66歲的蕭大陸身心俱疲，坦言自己年紀一把了，縱使每段感情都是真心付出，「但該斷不斷、不夠狠心地處理態度，還是不及格的」，沉痛表示，多年來，每當侯怡君和對方有糾葛，他總是先責備「自己人」，縱使侯怡君覺得委屈，他也不口出惡言傷害人，如今被迫回應，他也奉勸對方「把沙清得越空，幸福才容得越多！祝福即將再婚的妳，幸福快樂！」盼事件到此為止。