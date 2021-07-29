粉絲要求幫要偶像簽名 陳威全自爆曾靠言承旭紓困

陳威全自爆曾靠幫言承旭寫歌紓困。圖／上行娛樂提供

創作歌手陳威全防疫 宅家不得閒，繼「偏鄉創作營」計畫與線上創作教學，近期又在粉專進行「悲歌30，快樂30」活動，每日一首悲歌與歡歌，幫助大家在疫情 期間宣洩情緒。

陳威全表示自己玩得盡興，他說：「這40多天，學了很多大家想聽的歌，也唱了很多平時沒有在唱的歌，從練習，到錄影與剪輯，都是自己一人完成。」

他在「快樂30」選唱曾替言承旭、周渝民創作歌曲「我會很愛你」、「你的體溫」等兩首歌，他表示「我會很愛你」版稅，紓困 了當時貧窮的他，「我真的有嚇到，心想終於可以不用再那麼辛苦」。

只是不少粉絲詢問他能否幫要偶像簽名，讓他哭笑不得，他說：「我們根本不會和藝人認識，甚至他們不可能會有機會碰到創作人，因此要簽名對我來說太難了，但無論如何真的很感恩」。

陳威全也推出暖心新歌「披風」，以歌陪伴所有粉絲朋友們，他說，想為孩子們留下影像，讓未來的3寶可以看看年輕的自己：「因疫情與小孩相處時間增多，沒有特別的理由說你不在家，很真實跟家人相處的時光，期間甚至一同錄製『請乖乖待在家』，將每階段的紀錄以後給孩子們看。」