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吳亦凡成媽寶渣男 吳母面試員工挑「顏值中下」擋桃花

噓！星聞 綜合報導
吳亦凡。（取材自微博）
吳亦凡。（取材自微博）

中國男星吳亦凡被爆出酒桌選妃、誘奸未成年少女，讓他的形象及演藝事業受重創，風暴的背後更揭開吳亦凡的母親吳秀芹過份溺愛保護，因此讓兒子成為媽寶，闖禍後就靠著母親幫忙收拾爛攤子，而平時掌控吳亦凡事業的吳秀芹，這次的強勢作風也挽回不了。

據「鏡週刊」報導，吳亦凡的父母在他10歲時就離異，之後他被送到加拿大，母子倆在那相依為命，從吳亦凡成為南韓SM娛樂練習生，到成為EXO男團出道，之後又解約退團，轉回到中國發展，母親吳秀芹一路打點一切大小事，而吳母的強勢作風，也是讓不少工作人員吃過苦頭，像是2016年時曾有廠商邀吳亦凡參加一場商演，吳母一開口就要求人民幣250萬元（約38萬美元），但廠商沒有這麼多預算，希望能夠降價，遭到吳母一口拒絕「沒有這個價錢，我們家亦凡哪都不去！」

還有中國某品牌邀請吳亦凡擔任代言人，價碼任他開，但吳母也拒絕這個國產品牌，還表示「我們家亦凡是 International！」，也因此讓吳亦凡「國際凡」這個稱號，在業內廣為流傳，甚至湖南衛視曾花了8000萬人民幣邀吳亦凡上節目，為了搞定吳母再多花600萬人民幣供她消費花用。而吳亦凡身邊的工作人員也都吳母親自面試挑選，顏值必需是要中下才會被錄取，希望藉此擋兒不必要的桃花。

吳亦凡 中國 工作

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