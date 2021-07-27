謝佳見打疫苗「一夜吐6次」 頭痛像撞牆

謝佳見分享接種疫苗反應。（圖：藝和創藝提供）

大馬男神謝佳見長期在台發展，新冠肺炎疫情 爆發後，長達一年多沒回家鄉，他透露日前已打完疫苗 ，以為經歷12小時無任何副作用後，沒想到開始疲倦發冷、頭痛，「一晚連吐6次」，自嘲：「我是被疫苗認證的年輕人。」

42歲謝佳見在臉書發長文分享打完疫苗後的副作用，表示當晚做直播時，還沒什麼特別感覺，「12個小時後，感覺終於來了」剛開始覺得疲倦發冷、發燒，他心想：「好吧，就趁現在趕緊睡覺」沒想到趟在床上到凌晨1點多全身發熱、頭痛，「翻來覆去難以入眠， 漸漸地，我的頭痛得像是被錘子在敲打著自己，難受死了！ 劇痛！ 本來還鐵齒不想吃panadol（普拿疼），但最後還是吞了。」

以為過了一陣後應該會沒事，伴隨而來的是整晚的劇烈頭痛、反胃，「整個晚上都像在撞牆一樣，躺也不是，站也不是，坐也不是，總共吐了6次。」坦言腦袋裡什麼畫面都跑出來，轉個不停，反覆搞到早上7點多，直到身體過於疲憊直接倒下，「真的累慘了」。

疫苗的副作用，讓謝佳見感嘆：「要做個被疫苗認證的年輕人，真的不是件容易的考驗啊！」除了感謝粉絲關心，分享接種疫苗後的反應，直呼：「腫痛倦燒吐，我就是沒有腫跟肌肉 酸痛而已」笑說：「現在又是個全新的年輕人了！ 」