賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

吳亦凡被網友爆料回到加拿大。圖／摘自微博

30歲的吳亦凡 被中國網紅都美竹揭開私下作為，加上其他受害女性紛紛發聲指控，讓他顏面盡失，微博粉絲掉了數百萬人。近來有網友爆料在加拿大 遇到吳亦凡，聲稱他違反隔離規定到市中心吃火鍋，引起網友議論紛紛，質疑他恐脫產落跑，不過後來被其他網友揪出是用舊照造謠。

吳亦凡在事情爆發之後，接連丟了BVLGARI、保時捷、蘭蔻、L'Oréal Paris巴黎萊雅男士、康師傅冰紅茶、騰訊視頻共16支代言，以每支代言賠償3千萬人民幣（近463萬美元）計算，資產3天內就蒸發20億台幣（約7134萬美元）。而他被網友發現團隊悄悄註銷資產，多數公司已呈註銷狀態，遭質疑有逃漏稅的嫌疑，也想避免扯出更多案外案。

他自19日發表「如果有這類行為，我會自己進監獄」的聲明之後，至今已經噤聲7天，不料被北京警方狠狠打臉，在官方調查內容中可確定他和都美竹確實有發生性關係，並且一直透過微信 聯繫，其他舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及相關行為仍在進行調查。

至於網友稱「在加拿大偶遇吳亦凡吃火鍋」，據了解吳亦凡17日還在寧波賽車，按照加拿大規定須在入境前3天自行在飯店隔離3天，接著才能搭機飛往加拿大，然後得進行14天的隔離，根本沒有機會在外面和人巧遇。