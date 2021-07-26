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蔡明亮短片「良夜不能留」入選威尼斯影展

記者黃保慧／即時報導
蔡明亮短片「良夜不能留」入選威尼斯影展。圖／汯呄霖電影提供
蔡明亮短片「良夜不能留」入選威尼斯影展。圖／汯呄霖電影提供

名導蔡明亮的紀錄短片「良夜不能留」今天宣布入選了威尼斯影展「非競賽單元」，蔡明亮對此表示喜悅：「『良夜不能留』是40年代的華語老歌。我2019年底受邀到香港演唱老歌，正逢香港處於動盪，在東南亞長大的我，可以說是喝香港奶水長大的，對香港有一份深刻的感情。此時此刻，看著東方之珠的風雲變色，不免有所感觸。某夜，我拍下激情過後的銅鑼灣街景，就成了這部短片。」

蔡明亮導演自2004年的「愛情萬歲」起，已多次造訪水都，除了以電影作品參與威尼斯影展之外，2007年起也以藝術家身份參與藝術雙年展及建築雙年展；今年初蔡導也為知名建築師黃聲遠「田中央工作群」的建築雙年展參賽作品拍攝展場影像，以其獨特的觀點和影像風格，呈現宜蘭人文風景與黃聲遠的建築，該作品目前正於軍械庫主展場盛大展映中。

本片也是蔡明亮近期繼2017年VR「家在蘭若寺」、2018年紀錄片「你的臉」與2019年「不散」（4K修復版）之後，再次有作品於威尼斯舉辦世界首映。由於全球新冠肺炎疫情尚未明朗，蔡明亮仍未決定是否出席影展。

蔡明亮短片「良夜不能留」入選威尼斯影展。圖／汯呄霖電影提供
蔡明亮短片「良夜不能留」入選威尼斯影展。圖／汯呄霖電影提供

香港 影展 東南亞

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