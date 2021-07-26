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桌球／日本混雙擊退中國 苦戰7局奪史上首金

猶他州沙塵暴20輛車連環撞 已釀7死含數名兒童

無預警提到「台灣」 福原愛婚變復出不怕面對傷心地

記者李姿瑩／綜合報導
福原愛分享對張本智和的看法。圖／翻攝自富士電視台
福原愛分享對張本智和的看法。圖／翻攝自富士電視台

福原愛與江宏傑離婚後，26日正式復出上工，重返螢光幕為富士電視台講解奧運桌球賽事。她上回在螢光幕露臉已經是7個月前擔任節目來賓，經過大半年不見，她還是維持圓潤臉龐，並未如外傳的憔悴暴瘦。

福原愛配合防疫政策，在戶外與男主播搭檔做連線報導，雙方戴著透明面罩並保持社交距離。富士電視台對她極為禮遇，剪出了她過去征戰球場的經典畫面，喚醒觀眾對她戰績的記憶。此舉火速奏效，原本認為福原愛不該復出的輿論丕變，網路上頓時一片讚美之聲，尤其盛讚她語調溫柔，可愛美麗如昔。

福原愛雖然號稱擔任解說員，實質上的工作更接近引言人，只在賽事前後空檔穿插發表感想。她久違面對鏡頭，一開始表情有點僵硬，加上面對嚴肅賽事，舉止更顯謹慎。在日本選手贏得女子桌球單打後，福原愛的表現漸入佳境，開心分享對男子選手張本智和的印象，臉上的笑容這下才開始變多。

她除了在台灣時間下午1點半負責說明「桌球男女單打」，另也於今晚講解「男女混合雙打決賽」。面對決賽上演「中日大戰」，對手中又有福原愛的老友劉詩雯，網友嘲諷福原愛先前急著向中國輸誠，心裡應該是在幫中國隊加油。不過福原愛懶理這些酸言，扮演好自己角色，下午就預告日本混雙組合一定能拿下金牌。

而在桌球男女混雙比賽中，日本隊擊敗了中華隊後獲得晉級，福原愛也看了日本隊一路以來的比賽，她保持日本用「台灣」稱呼「中華隊」的習慣，肯定日本隊能延續擊敗德國、台灣的氣勢，為國家再添一面金牌。此時從她口中說出的「台灣」，已經變成了既熟悉卻又遙遠的名詞，絲毫聽不出任何情感。

福原愛曾和張本智和進行友誼賽。圖／翻攝自富士電視台
福原愛曾和張本智和進行友誼賽。圖／翻攝自富士電視台
福原愛為了講解工作配合電視台要求站在戶外。圖／翻攝自富士電視台
福原愛為了講解工作配合電視台要求站在戶外。圖／翻攝自富士電視台

福原愛 日本 台灣

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