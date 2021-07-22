都美竹痛心再爆酒後性關係內幕 吳亦凡撒謊等入獄

都美竹發文表示自己是被灌醉之後，才和吳亦凡發生關係。圖／摘自微博

中國網紅都美竹出面控訴吳亦凡 拐騙多女，今晚北京 警方公布調查結果，都美竹表示所有受的傷害都是實情，目前自己仍在服藥接受治療，接著再發文提到：「可以說我炒作為了紅，怎麼說都可以，我無所謂，可能沒有一個讓所有人滿意的結果，但我盡力了，希望不要再有涉世未深的女孩被欺騙身體和感情了。」

在北京警方微博公布的調查內容中，確定吳亦凡和都美竹發生過性關係，雙方自今年4月持續透過微信聯繫，而非吳亦凡所言「只見一面」，吳亦凡甚至轉給都美竹3.2萬元人民幣（約4944美元）。另對於匯款真相，警方調查後揪出黑手，幕後兇手劉某虛構3個身份，詐騙了都、吳雙方，最終獲利18萬人民幣（約2萬7807美元）。

內文還提到都美竹與19歲女性友人討論之後，決定上網公開與吳亦凡的交往過程以提升知名度，但因吳亦凡的聲明多數都是謊話，加上陸續有其他受害者出面指控，網友選擇繼續力挺都美竹，而都美竹的確賺到了名氣，微博粉絲人數在事件爆發之後，從70萬左右漲到500萬。

稍早她發文表示當初吳亦凡的經紀人馮女以談工作為由約碰面，上了馮女叫的車才知道目的地是吳亦凡住處，並且還原當天實況：「我說了我酒量很差，酒桌上的人卻一直灌我喝酒，中途我還吐了一次，後來喝到不省人事，馮女把我送進了吳的臥室，不是我主動去的！不是我故意留下！」兩人發生關係之後，吳亦凡承諾負責到底，她也相信吳亦凡要和她談戀愛，殊不知聯絡了幾個月後，吳亦凡不僅消失，她的朋友還聲稱被吳亦凡追求。

都美竹難過地表示自己沒有騙錢，「我沒有詐騙，沒有收錢，他們在未經我允許轉過來的錢都會退回給公安機關，那麼多被騙的女孩找到我，我已經盡力發聲了。」接著她又說也許是自己的承受能力不佳，所以被拋棄後抑鬱、被網暴（網路暴力）後抑鬱， 願意接受任何指責，不過力挺她的網友紛紛留言支持，表示撇開炒作目的不談，都美竹確實句句屬實，相較於吳亦凡及其團隊的謊話連篇，都美竹至少成為整起事件的領頭羊，並揭發了重重內幕，

而據中國「新京報」報導，都美竹提到參加聚會被收走手機 ，吳亦凡發文卻稱「沒有收手機……我申明，從來没有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』、『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！」不過據北京警方調查之後，表示他們的這種聚會在開始之前，都會將手機收齊後統一保管，此番宣言狠狠的甩了吳亦凡一巴掌，網友叮嚀吳亦凡：「別拖了！趕快自己進監獄吧！」