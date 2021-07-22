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薔薔改造房間招真桃花 和小6歲保全陷熱戀

記者葉君遠／即時報導
薔薔房間經過大改造後，半年遇到桃花交到男友。圖／TVBS提供
薔薔房間經過大改造後，半年遇到桃花交到男友。圖／TVBS提供

TVBS歡樂台「女人我最大」先前「玩美研究室」替女星薔薔打造房間距今已超過半年，藉此次錄影再次窺探薔薔的網美房如今變成什麼樣，還特別請到命理專家湯鎮瑋替大家看風水。穿著打扮性感的薔薔透露改造房間2個月後，真的遇到桃花。

薔薔說，去年跨年她到花蓮表演，會場門口一名保全帥氣樣貌讓薔薔不禁多看兩眼，還一起拍照。之後薔薔詢問對方幾歲，沒想到小了六歲，讓薔薔一度退縮，擔心年紀太小的男生想法會有差距，無法走進彼此的內心。

但她最後仍決定接受對方，原因是這男生單獨赴約薔薔的朋友聚會，她笑說：「我覺得他很勇敢，我們一大群都『妖魔鬼怪』。」

薔薔回想去年上「女人我最大」時，才強調不能接受姊弟戀，當時藍心湄還說「祝你找到一個小6歲的男友」，現在回想起覺得玄。但薔薔擔心的事還是發生了，曾在節目上說自己是陰陽人的玩笑話被男友看到，因此質問：「妳為什麼要在節目上這樣講，妳到底是不是陰陽人？」讓讓薔薔聽到後氣炸，直說不希望男友再看自己的相關影片。

湯鎮瑋則建議薔薔，房間內避免放置「裸女」畫像，否則會有爛桃花；而薔薔的化妝鏡直接照射到床，專家也建議用一塊布擋起來，不然容易感情不順。湯鎮瑋最後還補了一句：「代表你情慾重。」

薔薔房間經過大改造後，半年遇到桃花交到男友。圖／TVBS提供
薔薔房間經過大改造後，半年遇到桃花交到男友。圖／TVBS提供

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